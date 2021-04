Mission Alpha : tous les secrets de la nouvelle aventure de Thomas Pesquet

Thomas Pesquet fait partie des quatre astronautes qui ont décollé vendredi de la base de Cap Canaveral, aux Etats-Unis, pour l'ISS et une mission de six mois en orbite. Embarquez dans les coulisses de son expédition !

Le 2 novembre 2020, l'ISS a célébré 20 ans de présence humaine (sans interruption) dans l'espace. Et maintenant ? Si la Station spatiale internationale "peut manquer de nouveauté", a reconnu Thomas Pesquet auprès de l'AFP, "on est là pour faire de la science" et "on n'a clairement pas fait le tour de la recherche". Et de rappeler : "L'ISS, c'est un laboratoire donnant accès à des phénomènes scientifiques inaccessibles sur Terre à cause de la gravité". Le point clé de cette mission ? Le spationaute emporte en orbite des cellules souches de cerveau. Objectif : étudier leur vieillissement accéléré dans l'espace [également à l'oeuvre chez les astronautes, mais de façon réversible, NDLR]. La mission "Alpha" doit aussi permettre d'élaborer de futures missions vers la Lune et Mars.

