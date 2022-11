Black Friday, c'est parti ! L'iPhone 13 à moins de 800 euros, le Mini à moins de 750 euros

Le Black Friday approche et Rakuten propose déjà l'iPhone 13 et l'iPhone 13 Mini avec de très belles réductions à l'occasion de sa "Black Week".

C'est le Black Friday, ou presque. Et l'iPhone voit son prix baisser. Alors que l'iPhone 14 est commercialisé depuis deux mois à peine, la précédente génération, celle de l'iPhone 13, est déjà ciblées par des promos avec la "Black Friday Week" qui a débuté vendredi, soit une semaine avant la date officielle du "vendredi noir", ce 25 novembre. Et l'iPhone 13, qui s'annonce comme le smartphone le plus cherché lors de cette nouvelle édition, affiche déjà des prix très alléchants. A l'occasion de sa "Black Week", Rakuten casse les prix de l'ancienne génération d'iPhone avec des offres passant très largement sous les 800 euros. Un iPhone 13 Midnight 128Go passe ainsi sous les 780 euros encore ce lundi. La version Mini peut même être trouvée sous les 750 euros...

iPhone 13 128Go Midnight Neuf à partir de 819,00 € Occasion à partir de 700,00 € Rakuten 819,00 € Voir

Fnac 908,95 € Voir

Amazon 909,00 € Voir

Cdiscount 909,00 € Voir

Materiel.net 909,00 € Voir

LDLC.com 909,00 € Voir

Darty 909,00 € Voir Rakuten 819,00 € 700,00 € Voir

Reconditionné 795,00 € 740,00 € Voir

Fnac 908,95 € 773,00 € Voir

iPhone 13 mini 128Go Blue Neuf à partir de 759,00 € Occasion à partir de 645,00 € Amazon 809,00 € 759,00 € Voir

Rakuten 777,00 € Voir

Fnac 808,95 € Voir

Cdiscount 809,00 € Voir

Materiel.net 809,00 € Voir

LDLC.com 809,00 € Voir

La Redoute 809,00 € Voir

Darty 809,00 € Voir Rakuten 777,00 € 645,00 € Voir

Fnac 808,95 € 699,00 € Voir

Reconditionné 755,00 € 700,00 € Voir

Pour donner un ordre d'idée à ceux qui hésitent, l'iPhone 13 s'affiche depuis environ six mois entre 800 et 830 euros pour les prix les plus bas, parfois à plus de 900 euros chez de nombreux revendeurs, ainsi que sur l'Apple Store. Pour le trouver à petits prix pendant le Black Friday, il faut bien évidemment faire le tour des revendeurs (nos box de comparaison ci-dessous et notre grande sélection d'offres du Black Friday 2022 sur les iPhone sont là pour vous faciliter la tâche). Mais comme chaque année, c'est bien souvent Rakuten qui devrait offre les meilleures promos.