Le Black Friday lancé à la Fnac avec un iPhone 12 performant à petit prix

VENTE FLASH. Le Black Friday est lancé à la Fnac avec une nouvelle offre ce jeudi soir sur un iPhone 12 Pro de 256 Go reconditionné, qui passe sous les 900 euros et même sous les 800 avec une offre de reprise...

Lors du Black Friday, on se tourne bien souvent vers des modèles d'iPhone d'entrée de gamme, avec les capacités les moins élevées (128 Go pour les dernières générations, 64 Go pour les précédentes), pour obtenir le meilleur prix. La Fnac a décidé de mettre en promotion dès ce jeudi soir une version, certes ancienne, mais bien plus performante du célèbre téléphone d'Apple. L'iPhone 12 Pro 256 Go passe sous les 1000 euros en reconditionné. L'appareil, passe à 899 euros ce soir lors d'une vente flash qui devrait courir jusqu'à demain matin. La Fnac permet même d'économiser 100 euros de plus avec une reprise.

iPhone Reborn Reconditionne iPhone 12 Pro 256Go Bleu 5G Grade A Neuf à partir de 899,00 € Fnac 1099,00 € 899,00 € Voir

Darty 899,00 € Voir

L'iPhone 12 Pro d'Apple bénéficie d'une offre dans le cadre du programme "REBORN" de la Fnac, qui garantit la qualité et la provenance du produit reconditionné (contrôle de l'identifiant IMEI du téléphone, 54 points de contrôle, effacement des données, capacité de charge de la batterie d'au moins 85%, aucune rayure sur la caméra et sur l'écran, emballage, chargeur et câble de charge neufs). L'iPhone est débloqué et compatible tout opérateur avec une garantie de 12 mois.