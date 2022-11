Ce smartphone Xiaomi est à tout, tout petit prix pour le Black Friday !

XIAOMI REDMI NOTE 11. C'est enfin le jour du Black Friday ce vendredi 25 novembre. Si vous cherchez un bon smartphone à prix cassé, plusieurs offres sur le Xiaomi Redmi Note 11 pourraient vous séduire !

C'est parti pour le Black Friday 2022 ! Le "vrai" jour du Black Friday, qui conclut une semaine de grandes promos à tout va nommée "Black Friday Week", a lieu ce vendredi et des rabais exclusifs ont vu le jour sur le web. Parmi les produits plébiscités par le grand public et qui figurent en bonne place sur les sites de e-commerce, on trouve évidemment les smartphones ! Des entrées de gammes aux versions les plus luxueuses et haut de gamme, on trouve de tout et à tous les prix à l'occasion du Black Friday.

Xiaomi Redmi Note 11 Neuf à partir de 183,59 € Occasion à partir de 159,00 € Amazon 200,00 € 183,59 € Voir Amazon 200,00 € 159,00 € Voir

CVous n'avez pas le temps ou l'énergie de farfouiller sur le web et de vous lancer dans une chasse au trésor à la recherche de votre nouveau téléphone ? Linternaute.com le fait pour vous et a sélectionné ce matin le Xiaomi Redmi Note 11. Ce Xiaomi RedMi Note 11 est sans doute l'un des meilleurs dans sa catégorie et avec un rapport qualité-prix quasiment imbattable. Jugez plutôt : pour moins de 200 euros, vous pouvez profiter d'un smartphone 4G avec un écran Amoled de plus de 6 pouces, une puce Snapdragon 680 de bonne facture, quatre capteurs photos et une excellente autonomie. Ce Black Friday 2022 vous permet de vous l'offrir à tout, tout petit prix !