Voici comment les pyramides de Gizeh ont été financées, c'est historique

Les pyramides de Gizeh révèlent progressivement les secrets de leur construction.

Elles sont les seules des sept Merveilles du monde qui ont survécu jusqu'à nos jours. Les pyramides Khéops, Khéphren et Mykérinos ornent le plateau de Gizeh en Egypte, non loin du Caire. Leur construction a représenté un travail monumental qui serait bien difficile à reproduire aujourd'hui. Et à chaque fois qu'on s'en approche revient cette question : comment les Egyptiens ont-ils fait à l'époque pour réussir un projet aussi titanesque ?

Les pyramides de Gizeh ont été construites il y a environ 4500 ans et servaient de tombes pour accompagner les pharaons dans leur voyage vers l'au-delà. C'est le pharaon Khéops qui a fait bâtir la première et la plus haute : 147 mètres avec plus de deux millions de blocs de pierre. Son fils Khéphren a ensuite orchestré la construction de la seconde pyramide en y rajoutant le Sphinx. Enfin, le pharaon Mykérinos a également voulu sa pyramide, mais elle a été érigée bien plus petite.

Si un grand mystère demeure encore aujourd'hui autour de la construction des pyramides, quelques éléments de réponse ont déjà été apportés. Le ministère des Antiquités égyptiennes estime que les Egyptiens disposaient d'un système leur permettant de transporter les blocs sur une pente très raide. La mission franco-anglaise de Hatnoub (Institut français d'archéologie orientale et Université de Liverpool) a fait la découverte en 2018 d'une rampe qui présentait une pente de 20% sur trois mètres de large, comme a témoigné Yannis Gourdon un des chercheurs auprès du Figaro. "Elle est flanquée de deux escaliers et il y a un système de trous au sol à intervalles réguliers qui permet d'y fixer des troncs", a-t-il décrit. Si cette découverte n'a pas eu lieu sur le site des pyramides, il est fort probable que de telles rampes aient servi pour les pyramides. Les blocs de pierre étaient sûrement amenés vers de tels mécanismes à l'aide de traineaux et étaient hissés avec des cordes.

Une autre découverte intéressante sur les pyramides concerne leur mode de financement. Comme le rapporte National Geographic, les pyramides ont été financées par les premiers impôts du monde. Le premier système d'impôts est apparu en -3000 sous le règne du pharaon Narmer. Il a notamment servi à financer de tels projets titanesques. Les premiers dirigeants égyptiens voyageaient ainsi dans le pays pour évaluer les biens de leurs sujets comme le pétrole, la céramique, le bétail ou encore les récoltes, puis exigeaient une certaine somme en fonction de ces biens.

Ce procédé se faisait annuellement et était nommé Shemsu Hor, soit "Suite d'Horus", le dieu du ciel. Ce système fiscal a ensuite évolué sous le Nouvel Empire (1539-1075 avant JC). Les habitants étaient taxés sur ce qu'ils gagnaient avant même qu'ils aient perçu leurs revenus. Pour ce faire, les gouvernementaux utilisaient un nilomètre, appareil qui calcule le niveau d'eau du Nil lors de sa crue annuelle. Les taxes étaient moindres si le niveau de l'eau était trop bas car cela laissait présager une sécheresse et donc de mauvaises récoltes mais l'inverse s'appliquait aussi. Un système déjà plus fort dans l'anticipation à l'époque que notre prélèvement à la source...