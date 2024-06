Un grand secret de la Joconde enfin percé, on sait désormais d'où vient ce détail

L'arrière-plan de la Joconde intrigue. Si certains affirment que c'est une invention de Léonard de Vinci, une experte assure qu'il représente un lieu en particulier.

S'il y a bien un tableau du musée du Louvre que tout le monde connait, c'est celui-ci : la célèbre Joconde de Léonard de Vinci. Notre Mona Lisa nationale est admirée chaque jour par des dizaines de milliers de visiteurs. Comme l'explique le site des collections du Louvre, le tableau est le portrait de Lisa Gherardini, épouse de Francesco del Giocondo, marchand de soie à Florence. C'est lui-même qui aurait commandé ce portrait de sa femme auprès de l'artiste. Son nom vient de la contraction de "Madonna Lisa", "Madame Lise" ou "La Gioconda", féminisation de son nom de famille.

A ce jour, le mystère demeure encore sur l'arrière-plan du tableau, mais l'histoire de l'Art tient enfin l'explication la plus probable. Ann Pizzorusso, géologue et historienne de l'art italienne, a combiné ses deux domaines d'expertise pour conclure que le fond du tableau n'est pas un paysage fictif inventé par Leonard de Vinci et représente bel et bien un lieu précis d'Italie. Elle a exposé ses conclusions lors d'une conférence. "Je suis euphorique face à ces découvertes et il est presque certain que Léonard a peint à partir de l'endroit exact où nous avons tenu notre conférence", a-t-elle assuré comme le rapporte The Guardian.

Elle se tenait alors à Lecco, une petite ville près du lac de Côme en Lombardie. Pour justifier sa conviction, elle explique que le pont visible sur le tableau rappelle celui d'Azzone Visconti, tout près de Lecco, tout comme les montagnes rappellent les Alpes qui surplombent la région. La géologue pousse son étude plus loin, assurant qu'il est "impossible d'identifier un lieu exact en se basant exclusivement sur le pont", comme l'ont pourtant fait nombre de ses prédécesseurs. Elle s'est alors intéressée à la roche. Celle de Lecco est composée de calcaire. Or, Léonard de Vinci a peint ses montagnes entre le blanc et le gris, une couleur jugée "parfaite" pour la géologue "puisque c'est le type de roche qui se trouve là-bas". En se penchant sur la vie du peintre, elle a remarqué qu'il a passé beaucoup de temps à explorer cette région d'Italie.

Un spécialiste de Léonard de Vinci, Jacques Franck, a affirmé que cette théorie était bien fondée : "Je ne doute pas une seconde que Pizzorusso ait raison dans sa théorie, étant donné sa parfaite connaissance de la géologie du pays italien, et plus précisément des lieux où Léonard a voyagé de son vivant, qui pourraient correspondre au paysage montagneux de la Joconde". De même pour Michael Daley, directeur de l'organisme de surveillance de l'art ArtWatch UK, "les historiens de l'art spéculent tous sur l'endroit où la Joconde a été peinte". Et d'ajuter : "Quiconque voit un pont pense qu'il était là. Mais Pizzorusso a clairement identifié le lieu avec la preuve de la présence de Léonard dans la région, sa géologie et, bien sûr, un pont".