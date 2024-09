Ce cimetière de navires regorge de bateaux volontairement échoués

Sur cette plage s'alignent des navires échoués et ils ne sont pas arrivés là par hasard.

Sur les plages, il arrive parfois que des épaves de navires soient retrouvées. Pour la plupart, les embarcations ont été victimes d'incidents ou de la mauvaise météo et viennent s'échouer sur les côtes. Cependant, ce n'est pas toujours involontaire. Dans le cimetière de navires de Shipwreck Beach, sur l'île hawaïenne de Lāna`i, une partie des bateaux ont été intentionnellement placés à cet endroit. Sur une dizaine de kilomètres se trouvent alors des squelettes marins.

Ils se sont tous échoués dans la zone entre 1870 et 1940. Il s'agissait principalement de petits bateaux à vapeur anciens. S'ils avaient autrefois servi à transporter des passagers ou des marchandises entre les îles, les marins ont fini par ne plus en avoir l'utilité et de nouveaux modèles avaient été développés notamment pour transporter de la canne à sucre et du bétail. Ils souhaitaient alors s'en débarrasser et venaient ainsi les échouer dans ce cimetière. "La plage des épaves était l'endroit où l'on pouvait prendre une vieille cargaison et la laisser s'échouer sur le rivage, et elle restait en place et ne constituait pas un danger pour la navigation", a expliqué Hans K. Van Tilburg, coordinateur du patrimoine maritime au Bureau des sanctuaires marins nationaux, qui a participé à une étude du lieu.

Les marins souhaitaient à tout prix éviter que ces épaves encombrent la circulation maritime, voire deviennent dangereuses. C'est pourquoi ils les emmenaient à Shipwreck Beach. Les alizés, des vents réguliers soufflant toute l'année sur la partie orientale du Pacifique et de l'Atlantique, ont permis de les maintenir en place. Ces vents ont aussi ramené d'autres navires qui se sont, cette fois-ci, échoué involontairement.

Parmi ces navires se trouve un pétrolier fait d'acier et de ciment de la Seconde Guerre mondiale, le YOGN-42, abandonné là par l'US Navy. Il est aujourd'hui en ruine mais fait partie des plus imposants. Les randonneurs peuvent venir le découvrir. Si Shipwreck Beach est devenu un lieu touristique, les chercheurs souhaitent aussi continuer les fouilles pour trouver d'autres vestiges cachés dans la zone afin d'estimer leur nombre exact. Une vingtaine ont été identifiés jusqu'à présent mais il y en aurait encore d'autres.