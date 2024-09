Ce message écrit il y a 200 ans pour les générations futures a été découvert intact en France

En Normandie, une équipe guidée par un archéologue a retrouvé un message parfaitement lisible, datant de plus de 200 ans. Il était caché dans une capsule temporelle.

En Seine-Maritime, le responsable du service archéologique d'Eu, Guillaume Blondel, accompagné de bénévoles, effectuait des fouilles sur un site de Bracquemont, appelé le "camp de César", début septembre. Cette "enceinte fortifiée de la période gauloise" est située en bord de falaise. Au vu de cet emplacement, ce site est menacé par l'érosion côtière, ce qui a obligé l'équipe à accélérer les recherches autour de ce site historique. "On savait qu'il y avait ici des tranchées allemandes et des fouilles archéologiques menées au début du XIXe siècle", a expliqué Guillaume Blondel à France 3, avant d'évoquer sa nouvelle découverte.

Le 16 septembre dernier, lors de fouilles sur les traces de l'occupation gauloise, l'un des bénévoles a donné un coup de pelle dans un pot enterré. Il s'agissait d'une jarre en céramique, renfermant une capsule temporelle. Elle était bien remplie : elle contenait un message et deux pièces de monnaie. Cette découverte a laissé toute l'équipe sans voix : "La réaction de l'équipe était un grand 'Wahou'. C'était une super surprise. Totalement magique", a réagi le responsable du service archéologique.

Ce qui les intriguait le plus était le message enfermé dans un petit flacon à sel du XIXe siècle, comme ceux portés par les femmes autour de leur cou à cette époque. "Nous étions impatients de savoir ce que le message disait", a ajouté le responsable du service archéologique.

Ce dernier a été daté de 1825 et était signé PJ Féret, un archéologue normand et ancien maire de Dieppe. Il avait ainsi inscrit : "P.J. Féret, natif de Dieppe, membre de plusieurs sociétés savantes a fouillé ici en janvier 1825. Il continue ses recherches dans toute cette vaste enceinte appelée Cité de Limes ou Camp de César". Un message qui fait donc le lien entre les différentes générations d'archéologues et donne un aperçu de la chronologie des fouilles sur ce site. "Il a laissé un message pour les générations futures", a commenté l'équipe, comme le rapport Actu.fr. Le message recueilli est encore en cours d'étude.

Guillaume Blondel, le maire de Dieppe ainsi que celui d'Eu ont décidé à leur tour d'écrire des messages qu'ils ont cachés sur le site de fouille, là où ils ont découvert la capsule. "Ce sont des écrits en lien avec l'histoire du site, l'archéologie et les équipes qui ont travaillé ici. Je n'en dirai pas plus sur le contenu des message. Pour en savoir, on se donne rendez-vous dans 200 ans", a simplement déclaré Guillaume Blondel, pour laisser un peu de mystère.