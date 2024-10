Une momie de 32 000 ans d'une espèce éteinte retrouvée intacte, c'est l'ancêtre d'un animal très connu

Cette momie d'animal, datant de plus de 32 000 ans, a été retrouvée dans un très bon état de conservation.

Certaines découvertes doivent parfois attendre des milliers d'années. Des scientifiques ont retrouvé en Russie une momie vieille de 32 400 ans. Son état de conservation les a bluffés, comme ils en ont témoigné dans l'étude publiée dans la revue Doklady Earth Sciences. Celui-ci est dû au pergélisol, un sol gelé en permanence et imperméable de la région arctique, dont la fonte avec le réchauffement climatique révèle de tels spécimens.

La peau et la fourrure de l'animal sont intactes, même si le côté gauche de l'animal a été largement endommagé par des prédateurs. "La grande majorité des restes d'animaux de l'ère glaciaire sont des os et des dents sans chair ni peau ni rien de tel ", a déclaré à CNN Love Dalén, professeur de génomique évolutive à l'Université de Stockholm.

Les chercheurs ont évalué que l'animal avait environ quatre ans quand il est mort et la présence de crustacés dans la fourrure suggère qu'il a perdu la vie dans une mare. Il est ensuite resté gelé jusqu'à ce que les scientifiques le découvrent en 2020. Pendant une décongélation temporaire, ils ont prélevé des échantillons de fourrure et de peau. Ils n'ont cependant pas réussi à établir son sexe.

Cette momie a permis d'en apprendre davantage sur cette espèce éteinte. La caractéristique qui a attiré l'attention des chercheurs est une grosse bosse graisseuse de 12 centimètres de haut, sur le dos. Elle pourrait avoir servi de réservoir de nutriments et se développer particulièrement l'hiver quand le stockage s'avérait utile. L'animal a également deux cornes dont l'une était "très grande en forme de lame". Sa couleur changeait à mesure qu'il vieillissait, allant vers le plus foncé. Il s'agit aussi de "l'un des plus grands herbivores de l'écosystème de la période glaciaire, juste derrière le mammouth laineux", broutant très régulièrement.

Cette momie est celle d'un rhinocéros laineux, une ancienne espèce de rhinocéros disparue depuis 10 000 ans, caractérisée par une toison laineuse qui le protégeait du froid. Les températures pouvaient chuter en dessous des -40 degrés. Son parent le plus proche parmi les rhinocéros actuels est celui de Sumatra, petit et poilu, vivant en Indonésie mais menacé d'extinction.

Le travail de recherche sur la momie n'est pas terminé, d'autres parties du corps vont être étudiées, notamment son estomac pour avoir plus de détails sur son régime alimentaire et l'environnement dans lequel il évoluait.