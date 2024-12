Un temple spectaculaire mis au jour par des archéologues en Egypte

Sur le site antique d'Athribis, des archéologues ont déterré de nouveaux vestiges d'un temple impressionnant.

Les fouilles archéologiques continuent sur les sites antiques égyptiens. C'est le cas à Athribis, une ancienne ville sur la rive ouest du Nil, à 200km au nord de Louxor. Le site s'étend sur plus de 30 hectares et a récemment été l'objet de nouvelles recherches. Il contient un temple, les vestiges d'un village et d'une nécropole ainsi que d'anciennes carrières. Les experts du Conseil suprême des Antiquités égyptiennes et de l'université de Tübingen y ont fait une découverte inédite, qui a été partagée par le ministère égyptien du Tourisme et des Antiquités.

Ils ont trouvé une entrée cachée qui pourrait être celle d'un temple, daté de 2000 ans. Celui-ci a été suspecté grâce aux vestiges du pylône, structure monumentale qui marque l'entrée principale. Deux tours de 24 mètres de haut l'entouraient. Dans l'une d'elles, une chambre qui aurait servi de salle de stockage pour des ustensiles du temple et des amphores a été dégagée.

"Des blocs de calcaire finement lissés sur une façade de roche coupée verticalement pourraient appartenir à un sanctuaire rocheux", a assuré Christian Leitz, chef du projet affilié à l'Institut d'études du Proche-Orient de l'université de Tübingen, dans un communiqué. Il pourrait y avoir une porte derrière.

Selon les estimations des spécialistes, ce temple aurait pu atteindre 51 mètres sur 18. Spectaculaire. Des inscriptions hiéroglyphiques ont aussi permis d'avoir une idée du pharaon à l'origine de l'édifice. Il pourrait s'agir de Ptolémée VIII, souverain égyptien du IIe siècle de la dynastie ptolémaïque, qui a régné sur l'Egypte après la conquête d'Alexandre le Grand.

Des gravures murales ont, par ailleurs, permis d'estimer à qui serait dédié ce lieu sacré. Min, dieu de la foudre et de la royauté ancestrale, y semblerait célébré. Dans les croyances, il était celui qui fécondait chaque soir la déesse du ciel pour donner naissance au soleil, ensuite absorbé par Amont. Il est ainsi aussi considéré comme l'incarnation de la fertilité.

Les fouilles se concentreront désormais sur la recherche de ce temple présumé derrière le pylône, qui serait encore enfoui sous au moins un mètre de sable. "L'excavation scientifique complète a débuté avec notre équipe et prendra encore un certain temps", a déclaré auprès de Newsweek Christian Leitz.