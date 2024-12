On connait la vraie date de naissance de Jésus, les historiens ont prouvé que ce n'est pas le 25 décembre

Si la naissance de Jésus est célébrée le 25 décembre, cela ne reflète pas la réalité historique. L'année non plus n'est pas exacte.

Si Noël est devenu une fête traditionnelle, elle célèbre dans la religion chrétienne la naissance de Jésus-Christ. C'est ainsi qu'à minuit entre le 24 et le 25 décembre, les familles sont censées ajouter le petit Jésus dans la crèche, mais pas avant. Cette date a été fixée par le moine Denys le Petit au début du VIème siècle, pourtant elle n'a jamais été totalement confirmée. Le jour et l'année de naissance de Jésus de Nazareth restent l'objet de débats. Il y a d'ailleurs une certitude partagée par les historiens : "Il n'est pas né le 25 décembre de l'an I", a souligné l'historien Jean-Christian Petitfils pour Europe 1.

Les seules sources disponibles sont les récits de l'enfance de Jésus, repris au début des évangiles selon Matthieu et Luc. Ils indiquent que la naissance du Christ a eu lieu sous le règne du roi Hérode le Grand. "Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode", est-il inscrit. Ce dernier aurait été roi de -37 à jusqu'en -4. La majorité des historiens retiennent comme le plus vraisemblable la naissance de Jésus à la fin du règne d'Hérode 1er, soit plusieurs années avant le fameux an 1. Le moine Denys le Petit aurait fait une erreur de calcul.

Au XVIIème siècle, l'astronome Johannes Kepler s'est pour sa part concentré sur "l'étoile de Bethléem" qui aurait annoncé la naissance de Jésus aux rois mages pour estimer une date précise. Selon lui, il s'agit d'un alignement des planètes Jupiter et Saturne, créant un point lumineux visible à l'œil nu. Il a déterminé selon la trajectoire des planètes que cet alignement n'a pu avoir lieu que vers le 12 avril, le 3 octobre ou le 4 décembre de l'an -7. Plus récemment, en 2008, Craig A. Evans a, dans l'Encyclopedia of Historical Jesus, rejoint le consensus savant, mais en donnant une précision supplémentaire sur la période et ce n'est pas du tout celle de Noël. L'ouvrage évoque une naissance entre l'an -6 et l'an -4 et "précisément au printemps".

Le 25 décembre aurait en fait été choisi pour coïncider avec la fête romaine de la naissance de Sol Invictus, une divinité solaire, permettant une assimilation de la venue du Christ à la remontée du soleil après le solstice d'hiver. Cela aurait permis de christianiser une fête romaine.

Par ailleurs, Jésus serait né à Bethléem dans une étable. De nouveau, les historiens ont quelques doutes. Sur la localisation, Thomas Romer, archéologue, a assuré auprès d'Europe 1 que "que Jésus soit né à Bethléem, on peut aussi en douter". La version de la venue au monde décrite dans les évangiles est encore davantage remise en question. "On est beaucoup plus dans le symbolique que dans l'historique" et c'est "une manière de montrer que ce futur Messie n'est pas comme on l'imagine, mais qu'il naît dans des conditions très précaires".