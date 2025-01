Une forteresse de l'âge du bronze découverte dans les montagnes, un aspect inattendu a laissé les archéologues sans voix

Des archéologues ont découvert une forteresse de plus de 3000 ans, dont un aspect les a particulièrement surpris. Nos ancêtres étaient plus avancés qu'attendu.

L'âge du bronze s'étend sur une période de près de 2000 ans, de 2700 à 800 avant J-C. Elle est caractérisée par l'existence de la métallurgie du bronze et varie donc selon les régions du monde. Elle a précédé l'âge du fer. Dans une étude publiée dans la revue Antiquity, des archéologues partagent leur découverte d'une forteresse de ce temps-là, soit ayant plus de 3000 ans, lors de fouilles en Géorgie, dans les montagnes du Caucase. Cette région était le carrefour de nombreuses cultures différentes et de multiples forteresses y ont été édifiées entre 1500 et 500 avant notre ère.

Les archéologues ont, parmi elles, identifié la forteresse de Dmanisis Gora. Grâce à sa "topographie relativement plate", "les sédiments se sont accumulés en couches au fil du temps, contribuant à préserver les objets et les indices archéologiques de la fin de l'âge du bronze", a expliqué le Dr Nathaniel Erb-Satullo, maître de conférences en sciences archéologiques à l'université de Cranfield.

A l'automne, une fois les hautes herbes estivales disparues, ils ont déniché des vestiges de murs et d'autres structures en pierre qui étaient dispersés bien au-delà de la forteresse précédemment identifiée en été. Ils leur étaient cependant impossible d'évaluer la taille depuis le sol. C'est pourquoi ils ont utilisé des drones. Grâce à ces appareils, ils ont survolé la zone et ont pu cartographier l'étendue de la forteresse. Près de 11 000 photos ont été prises, permettant de créer des modèles numériques de reconstitution.

© Antiquity

A la grande surprise des archéologues, le site était immense, bien plus étendu qu'ils ne le pensaient avec des murs de fortification très imposants. Dmanisis Gora fait ainsi partie des "mégas forteresses", qui regroupent des systèmes de fortifications extérieures étendus couvrant plus de 50 hectares. "Les résultats de cette étude ont montré que le site était plus de 40 fois plus grand qu'on ne le pensait initialement, y compris une grande colonie extérieure défendue par un mur de fortification de 1 km de long", a dévoilé le Dr Nathaniel Erb-Satullo.

Cette partie extérieure a été identifiée comme un agrandissement éphémère selon les saisons et les "interactions avec des groupes pastoraux mobiles". Le site semblait, en effet, accueillir des éleveurs qui déplaçaient leurs animaux entre les zones de pâturages d'hiver et celles d'été.

Cartographier un tel site va permettre d'étudier sa densité de population ainsi que son mode de vie et ses pratiques agricoles. Les archéologues pourront en savoir plus sur le fonctionnement des sociétés à cette période de l'âge de bronze.