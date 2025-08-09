L'empereur Caligula avait connaissance d'une potion contre un mal de notre temps

Caligula, connu pour être un empereur sanguinaire, aurait développé des connaissances médicales pointues, dont celle d'un remède à une grande maladie.

Caius Julius Caesar Augustus Germanicus, connu sous le nom de Caligula, a été le troisième empereur romain. Il a régné de 37 à 41. S'il a d'abord joui d'une grande popularité, il avait rapidement développé un goût pour la démesure, conduisant à de lourdes dépenses impériales. Il avait un comportement imprévisible, le poussant à être sanguinaire. Il est ainsi devenu une figure très controversée de l'histoire.

Récemment, des chercheurs membres du programme de pharmacologie ancienne de l'université de Yale se sont replongés sur la biographie de Caligula écrite par l'historien romain Suétone dans la Vie des douze Césars. Ils ont publié leur analyse dans Proceedings of the European Academy of Sciences & Arts et ont dressé un portrait inattendu de Caligula. Ils démontrent notamment qu'il était plus instruit que ce qui était pensé jusqu'à présent, avec notamment un goût prononcé pour la médecine.

Les chercheurs se sont concentrés sur une anecdote rapportée par Suétone. Elle concerne un sénateur romain souffrant d'une maladie qui avait pris un congé pour se rendre dans la ville d'Antikyra en Grèce à la recherche d'un traitement. La cité était connue pour avoir des potions curatives qui n'étaient pas disponibles ailleurs. Il avait ensuite demandé une prolongation de son séjour à Caligula. C'est alors que l'empereur aurait déclaré "une saignée était nécessaire pour quelqu'un à qui l'hellébore n'avait pas profité pendant tout ce temps". Cette phrase a longtemps été interprétée comme du sadisme et un appel à l'exécution.

L'hellébore était une plante très utilisée à l'époque pour ses propriétés purgatives et psychotropes. Elle était introduite dans des potions médicinales visant à soigner l'épilepsie ou certains troubles mentaux, peut-être également la dépression. Des maladies qui n'ont pas disparu, qui sont même fréquentes à notre époque. Les auteurs de l'étude ont émis l'hypothèse que la célèbre réplique de Caligula sur la mort du sénateur laisse en fait entendre qu'il avait connaissance du temps nécessaire pour une guérison à l'hellébore et qu'il proposait une alternative.

Dans le traité De Medicina de Celse, que l'empereur pourrait avoir lu, la saignée était, en effet, recommandée comme alternative à l'hellébore pour traiter l'épilepsie, un mal dont souffrait lui-même le tyran. "Il est possible que Suétone se trompe et que Caligula n'ait pas ordonné l'exécution de l'homme, mais ait simplement prescrit un traitement alternatif qu'il avait lu ou connu par sa propre expérience", a déclaré Trevor Luke, auteur de l'étude dans un communiqué.

Il ne serait pas surprenant que l'empereur se soit renseigné sur les poisons et antidotes puisqu'il a toujours estimé que son père Germanicus avait été empoissonné. Sa paranoïa de subir le même sort aurait pu le pousser à étudier la pharmacologie. "Il est qualifié de fou, peut-être à juste titre, mais nous montrons qu'il connaissait l'hellébore et la pharmacologie en général", ajoutent les auteurs de l'étude. S'ils ne cherchent pas à réhabiliter la réputation de Caligula, les experts veulent présenter une "version plus complète et plus nuancée" de cette figure antique, en mettant notamment en avant son grand savoir pratique, notamment sur la potion d'hellébore.