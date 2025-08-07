Que signifie ce symbole au péage ? Beaucoup d'automobilistes ne savent pas comment payer

La signification de ce voyant lumineux aux péages est très mal connue des automobilistes qui se trompent souvent au moment de payer l'autoroute.

Les voyants lumineux sur les portiques des péages, c'est bien pratique. Ils diffusent des symboles qui permettent aux automobilistes de choisir leur moyen de paiement lorsqu'ils arrivent à la fin d'une section d'autoroute. Le "t" est réservé aux conducteurs munis d'un badge électronique, la carte bancaire pour ceux qui désirent régler avec leur carte bleue, les pièces de monnaie pour ceux qui paient en liquide ou encore un agent pour ceux qui veulent faire face à une personne physique. Visibles de loin, à plusieurs centaines de mètres, ces symboles sont très utiles pour fluidifier autant que possible le flux des véhicules parfois très dense autour des péages, particulièrement en été.

Mais il y a parfois des loupés, des conducteurs qui prennent la mauvaise voie et se retrouvent bloqués. Certains d'entre eux, les plus tête en l'air, se positionnent dans une file qui ne leur permet pas de payer, par exemple devant une barrière où il faut payer par pièces alors qu'ils n'ont pas de monnaie dans leur portefeuille. Mais d'autres se trompent parce qu'ils ne connaissent simplement pas la signification des voyants lumineux. Si ceux cités plus haut sont connus de tous, il existe un symbole que l'on a beaucoup moins l'habitude de voir mais qui surplombe pourtant certaines de nos autoroutes.

© Wikipédia

Il faut dire qu'il est beaucoup mois explicite que les autres. Il s'agit d'une forme géométrique, un hexagone, de couleur orange. Souvent placé au-dessus des files situées aux extrémités du portique, ce symbole n'est réservé qu'à certains automobilistes. Pour y passer, il faut obligatoirement posséder un badge électronique, ce petit boîtier scotché sur le pare-brise qui permet de franchir le péage sans avoir à payer manuellement.

Si ce n'est pas le cas, vous n'aurez aucune chance de voir la barrière se lever, sauf si vous faites appel à un agent de la société d'autoroute via l'interphone pour régler le problème. Ce qui prend généralement un peu de temps et provoque la colère - et les coups de klaxon - de ceux qui vous suivent.

Ce voyant hexagonal a donc la même signification que le "t" du télépéage, mais est beaucoup moins utilisé par les sociétés d'autoroutes, ce qui peut créer une certaine confusion chez les automobilistes. Vous le saurez pour votre prochain voyage et n'hésiterez plus à emprunter cette file la plupart du temps bien moins longue que les autres.