Ceux qui vivent dans ce type de logement ont un cerveau plus actif que les autres, selon la science

Parfois, on a de très bonnes idées qui viennent soudainement, mais on ne sait pas pourquoi. Le logement a un rapport avec le fonctionnement du cerveau selon les scientifiques.

Il est assez perceptible, au quotidien, que le cerveau ne fonctionne pas toujours de la même façon ni avec la même vivacité. Vous pouvez parfois bûcher longtemps sur un problème et c'est finalement plus tard que la solution se manifeste soudainement. Cela ne vient pas toujours d'un raisonnement continu. C'est le célèbre "Eureka" d'Archimède. Ces intuitions spontanées seraient pour certains scientifiques le résultat de processus naturels se déroulant dans le cerveau.

Ce phénomène d'illumination a été particulièrement étudié par John Kounios, professeur de neurosciences à l'université Drexel. Pour faire des tests, il a proposé à des participants de trouver un mot unique en reliant trois autres mots très différents. Ils indiquaient ensuite s'ils ont eu la réponse qui est venue brusquement ou grâce à une réflexion logique. Pendant ce temps-là, l'activité cérébrale a été surveillée. Les résultats ont été publiés dans une étude : il a constaté que lors de solutions intuitives, une activité à haute fréquence assez brève était constatée au niveau du lobe temporal droit. Si la localisation importe peu, c'est "la soudaine explosion d'ondes cérébrales à haute fréquence" qui est à relever.

Avec ce constat d'une activité cérébrale particulière, peut-on alors provoquer des éclairs de génie ? S'il n'y a pas de méthodes miracles, certaines conditions peuvent être propices aux intuitions soudaines. John Kounios a expliqué, dans son ouvrage The Eureka Factor : Aha Moments, Creative Insight, and the Brain, qu'un état d'esprit positif peut aider. Quand vous êtes de bonne humeur, l'attention se relâche et va laisser l'accès à des connexions lointaines, qui ne viendraient pas à l'esprit quand on est sous pression, par exemple.

La configuration de votre logement peut aussi jouer. "Lorsqu'une personne se trouve dans un grand espace – à l'extérieur ou dans une pièce avec de hauts plafonds – son attention se déploie pour remplir cet espace", a expliqué l'expert. Les grandes pièces, et surtout hautes de plafond, faciliteraient donc les capacités du cerveau à accéder à des associations plus inattendues. Ils laissent une sensation d'ouverture et de liberté. A contrario, la pensée est restreinte dans les environnements encombrés et exigus. Il faut aussi éviter les stimuli visuels agressifs.

Par ailleurs, l'expert déconseille le système de récompenses car ils poussent certes à la persévérance, mais focalisent l'attention, ne laissant pas le cerveau voguer vers des pistes originales. Ces instants d'inspiration peuvent aussi se manifester à des moments où la concentration est la plus relâchée. Ainsi, si vous êtes lève-tôt, les éclairs de génies viendront plutôt tard dans la nuit, alors que pour les couche-tard, ils surgissent le matin.