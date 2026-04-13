Cette pratique du quotidien fait économiser beaucoup d'argent selon des économistes, et pourrait en faire gagner bien plus

Selon une étude menée par l'Agence de la transition écologique, une pratique que l'on fait tous rapporterait des bénéfices socio-économiques "édifiants".

En moyenne, les Français marcheraient 72 minutes par jour, les moins de 18 ans et les plus de 65 ans étant ceux qui marchent le plus. L'environnement est également un facteur déterminant : la pratique de la marche est deux à trois fois plus faible en milieu rural qu'en agglomération (ADEME).

Or la marche est vertueuse. Sur les plans physique et psychologique, toutes les personnes en mesure de marcher en ont fait l'expérience, et d'innombrables études étayent ces bienfaits. Si l'on sait qu'une activité physique régulière est primordiale pour garder la forme et prévenir de certaines maladies comme le diabète, le cancer ou tout risque cardiovasculaire, un autre aspect reste méconnu du grand public : les trajets à pied auraient des retentissements bien plus importants à l'échelle de la société qu'à l'échelle individuelle.

Les politiques en faveur de la marche feraient gagner 57 milliards d'euros par an à la collectivité, rapporte The Conversation. L'étude de l'ADEME valorise notamment à 16,7 milliards d'euros par an les bénéfices liés aux années de vie gagnées. Ces politiques permettent, en effet, d'éviter plus de 10 000 décès annuels.

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Les avantages de la marche ne s'arrêtent pas à la santé publique, ils sont également visibles dans le monde professionnel. Un salarié physiquement actif disposerait d'une capacité de concentration plus importante. Sa productivité pourrait ainsi augmenter de 6% à 9%, tout en réduisant le taux d'absentéisme.

Parmi les autres avantages de la marche qui rapportent de l'argent, l'Ademe cite la moindre consommation d'espace, les externalités évitées (moins de bruit, diminution de la pollution, baisse des émissions de CO2, la marche permettant d'éviter l'émission de 1,2 million de tonnes de CO2 chaque année, etc.) et la hausse de l'attractivité des commerces.

Un citoyen qui marche rapporte aussi des bénéfices à sa ville, rapporte Eco réseau. Moins de voitures en circulation, moins d'entretien de voirie, moins d'aménagements lourds, moins de nuisances à réparer, des espaces publics végétalisés, plus attractifs contribuant à une vie plus douce. Ces économies sont chiffrées à 7,5 milliards d'euros par an.