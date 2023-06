Pour limiter les piqûres de moustique, certains parfums de savon sont préférables à d'autres

Une étude américaine avance que certains parfums pourraient vous protéger des piqûres de moustiques.

Chaque été, ce sujet revient inlassablement : les moustiques. Une collègue affirme que ce pulvérisateur est révolutionnaire : "L'étiquette affirme même une efficacité prouvée à 99% !" Un ami vante la fameuse citronnelle comme une solution efficace et plus écologique. Il existe aussi les bâtonnets d'encens, les bougies parfumées, les plaquettes, etc... Mais bizarrement, rien n'y fait, les piqûres sont toujours là.

Ce qui est certain, c'est que nous ne sommes pas égaux face aux moustiques. Mais pourquoi ? Des études avancent que la composition de la peau influerait, d'autres soulignent le rôle de l'odeur corporelle ou encore le groupe sanguin qui favoriserait la préférence des moustiques.

Dernièrement, des scientifiques de Virginia Tech ont testé plusieurs savons parfumés afin de savoir si les moustiques avaient une préférence. Clément Vinauger, co-chercheur principal de cette étude, présente les résultats : "Juste en changeant les parfums de savon, quelqu'un qui attire déjà les moustiques à un taux supérieur à la moyenne pourrait encore amplifier ou diminuer cette attraction."

Malheureusement, les solutions face aux moustiques sont souvent trompeuses ou diffusent des substances toxiques. Il existe également des bornes anti-moustiques, mais cela à un coût : plus de 1 300 euros pour cette machine française !

Le conseil anti-moustique de cette étude

Le travail de Virginia Tech propose une alternative bien moins coûteuse : l'utilisation de savons parfumés à la noix de coco. "Certains acides gras, tels que ceux trouvés dans les dérivés d'huile de noix de coco, pourraient servir de répulsif pour les moustiques et autres insectes", indique le résumé de leur enquête.

L'eucalyptol, un composé naturel présent dans l'huile essentielle de certains eucalyptus, serait aussi efficace que la noix de coco. A contrario, l'étude préconise d'éviter des savons "aux parfums floraux et les fragrances chaudes et sucrées". Évitez donc de choisir "le lys, le jasmin, le lilas, le mimosa, la vanille, la mangue, le musc, l'ambre, le bois de santal et certains agrumes", selon Sciencepost.

L'étude utilise le conditionnel, car elle ne concerne qu'un échantillon de volontaires et nécessite des recherches complémentaires pour affirmer avec certitude leur résultat.