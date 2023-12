Attention à ce que vous achetez pour Noël, il y a aussi un "nutri-score" pour les jouets

Après le nutri-score, le "jouet-score" est arrivé pour les fêtes de fin d'année.

Les magasins de jouets font partie des commerces qui attendent Noël depuis des semaines. Les rayons sans fins aux couleurs vives ne cessent chaque année de faire rêver les enfants. Cependant, les origines de ces jouets qui leur mettent des étoiles dans les yeux ne sont pas forcément toujours aussi brillantes. Pour ce Noël 2023, une entreprise française a tenté de mettre en avant des jouets plus responsables qui satisferont aussi bien les enfants que les parents.

L'entreprise King Jouet, basée à Voiron en Isère, a ainsi dévoilé le "Jouet score". Basé sur le même concept que le nutri score, présent dans les supermarchés, qui permet de mesurer la qualité des produits alimentaires qui s'y soumettent, le "jouet-score" permet de mesurer le niveau de responsabilité des jouets. L'objectif étant pour la marque de mettre en avant les jouets les mieux éco-conçus. Au micro de France Bleu Isère le 6 novembre 2023, la chargée du projet, Coralie Gueydon précisait que ce système était né de la volonté des consommateurs qui demandent toujours plus de transparence aux enseignes et qui souhaitent acheter plus responsable.

Comment fonctionne ce "jouet-score" ? Il s'agit d'un "système de notation du jouet, pour aider les clients à consommer plus responsable et proposer des jouets mieux éco-conçus", les jouets sont notés de 0 à 5. Pour cette première année, ce sont 1600 jouets qui sont concernés par ce système de notation. Coralie Gueydon se projetait déjà : "L'objectif, l'année prochaine, c'est d'étendre ce système de notation à l'ensemble de notre catalogue, c'est-à-dire à 20 000 jouets."

Le site de King Jouet explique que trois critères entrent en compte dans la notation : l'emballage, les matériaux et le lieu de fabrication. En ce qui concerne le premier critère, la plus haute note est attribuée aux produits sans packaging et rapporte 3 points. Un packaging fait à plus de 95% de matériaux recyclés recevra quant à lui 2 points. Du côté des matériaux utilisés pour la fabrication, les mono matériaux bois FSC, c'est-à-dire le bois, le papier et le carton sont les grands gagnants. Un jouet constitué à au moins 95% de ces matériaux récolte 3 points. L'utilisation de mono matériaux comme le le métal ou encore le propylène (PP) et même les matériaux recyclables utilisés à 50% font baisser la note. Quant au lieu de fabrication, la France est bien sûr en tête et fait gagner 4 points aux jouets qui y sont fabriqués. La notation suit ensuite une logique géographique où plus le jouet est fabriqué loin (Europe puis hors Europe) moins il obtient de points.

Par exemple, les jouets de la marque LEGO, que de nombreux enfants attendent de découvrir sous le sapin obtiennent la note de 2/5. Tout comme la version moderne du jeu de société Twister, intitulée Twister Air qui se réinvente en version numérique et qui obtient aussi la note de 2/5. Pour les plus petits, le marché aux fleurs de la marque Smoby reçoit la note de 3/5. Pour les amateurs de jeux de logique, le jeu de construction en bois de la marque Wood n play obtient l'excellente note de 5/5.