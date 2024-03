Si vous possédez ce type de vaisselle chez vous, vérifiez la bien - elle peut vous rapporter gros

Il est temps de fouiller vos placards à la recherche de vaisselle de valeur. Certaines pièces peuvent vous faire gagner une belle somme d'argent.

Faire du tri de temps en temps ne fait pas de mal et en fouillant dans vos placards, vous pouvez même retrouver quelques pépites. Jeux de collection, pièces de monnaie anciennes ou encore vaisselle en céramique... Certains objets promettent même de gagner une belle somme d'argent à la revente. Si certains de ces objets anciens sont encore chez vous et que vous ne vous en servez plus, pensez-y. La vaisselle peut notamment avoir beaucoup de valeur. Cette assiette que vous avez reçue de vos grands-parents et que vous aviez gardée pour le côté symbolique est peut-être en réalité une mine d'or.

Comment faire ? Pour le savoir, n'hésitez pas à la faire expertiser par un spécialiste, même si évidemment toute pièce en céramique ne vaut pas forcément beaucoup d'argent. Vous pouvez aussi passer par le site France Estimation où vous pourrez avoir une première idée du prix de revente en envoyant des photos de l'objet mais aussi quelques détails de description.

Selon Pleine Vie, qui a interrogé une experte en céramique, il y a certaines pièces que vous pouvez revendre très facilement et avec lesquelles vous avez une chance de gagner pas mal d'argent : tout d'abord, la porcelaine de Sèvres fait partie de la vaisselle très recherchée. Les faïences sont aussi très réputées, qu'elles viennent de Nevers ou de Rouen. A Vallauris, dans les Alpes-Maritimes, la céramique est aussi renomée. Si vous avez la chance d'avoir des pièces en céramique de Théodore Deck notamment, vous pouvez gagner un beau pactole. Autre grand nom français dans le domaine : Jean Mayodon, dont les œuvres datent du XXe siècle.

Pour revendre votre vaisselle ancienne, vous devez vérifier qu'il s'agit bien de pièces authentiques car beaucoup de copies circulent. Vous pouvez ensuite vous rendre sur une brocante ou un vide-greniers où ces pièces sont très prisées. Si vous êtes sûr de sa valeur, après expertise notamment, vous pouvez aussi mettre cette vaisselle aux enchères. Les ventes en ligne fonctionnent aussi très bien. Par exemple, pour la céramique de Vallauris, on peut trouver des pièces mise en vente autour de 70 euros. Pour la porcelaine de Sèvres, une assiette "feuilles de chou" est proposée à 149 euros sur eBay et une coupe en porcelaine à 200 euros. Pour les faïences, des assiettes sont affichées au prix de 89 euros.

Pour les pièces des céramistes de renom, le gain monte évidemment d'un cran : l'assiette peut grimper à 720 euros. Si vous avez un service entier, vous pouvez en tirer une belle somme. Alors n'attendez plus et ouvrez vos placards à vaisselle pour dépoussiérer des pièces de valeur !