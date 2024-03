"Anticonstitutionnellement" n'est pas le mot le plus long de la langue française, il n'est même pas dans le top 5 !

"Anticonstitutionnellement" est souvent considéré comme le mot le plus long de la langue française. A tort ! Certains termes dépasseraient largement les 25 lettres de ce dernier.

Si on vous demande quel est le mot le plus long de la langue française, il y a de fortes chances que vous répondiez "anticonstitutionnellement", qui signifie "s'opposant à la constitution". Ce mot de 25 lettres est donc très long avec son préfixe, son suffixe et ses consonnes doublées. Pourtant, il est trompeur. Il ne fait, en effet, même pas partie du top cinq des mots les plus longs qu'offre la langue de Molière. Il est devancé par d'autres termes, certes très techniques, mais surtout avec plus de lettres.

Dans le domaine politique déjà, "anticonstitutionnellement" est devancé par "intergouvernementalisations" qui comptabilise 27 lettres au pluriel. Il se définit comme une mise en œuvre commune de plusieurs gouvernements. Ces termes politiques sont toutefois battus en longueur par deux noms de phobie : le premier est l'"hexakosioïhexekontahexaphobie". Le deuxième nom est l'"hippopotomonstrosesquippedaliophobie". On compte dans ces mots respectivement 29 et 36 lettres. Ces peurs ne sont pas très connues et sont assez rares : il s'agit, dans l'ordre, de la peur du nombre 666, vu comme celui du diable et de celle... des mots qui sont très longs !

Entre les deux se place "dichlorodiphényltrichloroéthane" et ses 31 lettres qui désigne un insecticide prisé par les agriculteurs. Pour trouver des mots encore plus longs, il faut se tourner vers la science. 39 lettres, c'est ainsi la longueur du mot "Rhinopharyngitolaryngographologiquement". La définition est un peu plus facile à deviner : cela désigne une représentation graphique de la rhinopharyngite. C'est même dans ce domaine que le numéro 1 a été trouvé, il comporte 49 lettres et est imprononçable ! Difficile aussi de l'écrire sans inverser des lettres. L'"aminométhylpyrimidinylhydroxyéthylméthythiazolium" est le nom complet de la vitamine B2. Elle joue un rôle prépondérant dans la transformation des aliments. Il laisse "anticonstitutionnellement" bien loin puisqu'il a quasiment le double de nombre de lettres.

Ces termes étant très techniques, ils n'ont cependant pas été reconnus comme étant les plus longs par l'Académie française. Si vous écrivez des nombres en lettres, vous pouvez aussi atteindre des records. Depuis la réforme de l'orthographe en 1990, les nombres inférieurs à un million peuvent s'écrire avec des traits d'union. Certains dépassent les 70 lettres. Le nombre 494 494, soit quatre-cent-quatre-vingt-quatorze-mille-quatre-cent-quatre-vingt-quatorze, s'étale sur 73 caractères. Ajoutez quelques millions ou milliards, et les possibilités sont infinies. Qui dit mieux ?