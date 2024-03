Cette plante peut provoquer des pensées suicidaires : voici où elle se cache

Les plantes égayent les intérieurs et provoquent généralement un sentiment de bien être. Mais pas toutes...

Les plantes sont très prisées dans les appartements ou maisons pour créer un environnement réconfortant et décontractant. Toutefois, mieux vaut bien les choisir, car certaines sont à privilégier, notamment quand elles sont placées dans la chambre. Il est plutôt conseillé d'exclure notamment les plantes trop odorantes pour maximiser vos chances de passer une bonne nuit. Le mimosa, la lavande ou le jasmin sont par exemple à éviter près de votre lit.

D'autres plantes dangereuses peuvent se retrouver dans votre région. Selon Géo, la grande ciguë est une plante dont il faut se méfier et qui peut être présente au bord des chemins. La belladone est aussi un piège car elle a des fruits qui ressemblent à des myrtilles mais qui sont loin d'être aussi bons. Il faut aussi redoubler de vigilance face à des plantes aux noms connus comme le lierre grimpant dont les fruits sont nocifs, le laurier-rose, qui contient de l'oléandrine ou encore le gui, une plante parasite très présente en Europe.

Néanmoins, elles peuvent paraitre inoffensives face à la "gympie-gympie". Faisant partie de la famille des orties Urticaceae, elle est considérée comme la plante la plus dangereuse du monde. Elle est composée de minuscules aiguilles qui ressemblent à des cheveux ou des poils, selon l'Alnwick Garden. Si vous la touchez, vous pouvez ressentir une "électrocution et un incendie en même temps".

La plante aurait déjà eu des effets ravageurs : un cheval aurait été piqué et se serait retrouvé dans un état de folie complète avant de mourir deux heures plus tard. Autre terrible histoire provoquée par la "gympie-gympie": un homme aurait mis fin à ses jours après l'avoir utilisée à "des fins de toilette". Cette plante est trompeuse car elle semble inoffensive au premier abord.

Pas de panique, la gympie-gympie ne risque pas d'atterrir chez vous. Elle est originaire des forêts tropicales d'Australie et d'Indonésie. La plante est aujourd'hui conservée dans les jardins botaniques et particulièrement sous clé comme dans le Poison Garden d'Alnwick Garden, en Northumbrie, au Royaume-Uni. Elle est ainsi éloignée du public. Dans ce jardin botanique, vous trouverez plus de 100 plantes toxiques.