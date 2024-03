Carrefour propose des chariots surprise remplis de produits à moitié prix, "il n'y en aura pas pour tout le monde"

Carrefour a lancé une nouvelle opération promotionnelle pour ses clients : des chariots "surprise" dont le contenu est caché mais trois fois moins cher !

Avec l'inflation, les grandes enseignes tentent de multiplier les bonnes affaires pour attirer la clientèle. Carrefour, qui avait déjà récemment proposé des promotions sur ses articles électroménagers, a lancé son "chariot surprise". Inspiré d'Auchan, comme l'enseigné l'a assumé lors du lancement de l'opération, le groupe tente une nouvelle offre à prix cassés.

Le principe : acheter des chariots à l'aveugle, remplis d'invendus. Ils sont en fait recouverts de sacs noirs pour cacher le contenu, que vous ne pouvez découvrir qu'une fois que vous êtes sortis du magasin. Ces chariots sont intéressants car leur contenu est vendu moins cher que si vous l'aviez directement acheté en rayons. "Nous le vendons 49,90 euros et il contient l'équivalent de 150 à 160 euros", a dévoilé Alexandre de Palmas, patron de Carrefour France sur LinkedIn. Les produits sont donc proposés trois fois moins chers.

Certes, vous ne savez pas ce que vous trouverez à l'intérieur mais vous pouvez avoir de belles surprises. Il s'agirait notamment de "petits électroménagers, papeterie, jouets ou encore linges de maison" mais aussi d'ustensiles de bricolage ou de jardinage. Ce sont donc des produits non-alimentaires. Des employés Carrefour ont d'ailleurs dévoilé l'un des produits qui pouvaient être cachés dans le chariot. Ils ont sorti du caddie un multicuiseur Cookeo dont le prix est habituellement bien plus élevé que 49,90 euros.

Le dispositif s'étend à 50 magasins Carrefour, situés dans les Hauts-de-France, en Ile-de-France et dans la région lyonnaise ou toulousaine. Il ne faut évidemment pas tarder pour en profiter, comme l'a spécifié le patron du groupe : "Dépêchez-vous, il n'y en aura pas pour tout le monde !". Seulement 10 caddies surprises par jour et par magasin sont, en effet, disponibles. Les clients qui possèdent la carte de fidélité Carrefour peuvent être prévenus de l'opération près de chez eux par mail ou par SMS. C'est évidemment un chariot par client et il n'est ni repris, ni échangé. Une fois le chariot surprise choisi, vous n'avez plus qu'à vous rendre en caisse pour le régler.

Si vous avez peur de ne pas avoir besoin des produits proposés dans ce chariot surprise, vous pouvez toujours les revendre. Jérémie Juan, le directeur du magasin de Dieppe, a raconté à BFMTV, que "les clients se regroupaient à la sortie des caisses et échangeaient leurs produits : au final, tout le monde était satisfait".