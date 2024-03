Les bouteilles de vin sont vert foncé pour une bonne raison, mieux vaut faire attention à ce détail pour éviter les surprises

Dans une bouteille transparente, vous verrez plus facilement la couleur du vin que vous buvez. Toutefois, vous devriez privilégier les plus foncés pour une meilleure dégustation.

Le vin est une boisson chère au cœur des Français. Encore faut-il bien le choisir pour se régaler. Si vous n'êtes pas grand connaisseur, il est toujours difficile de choisir la bonne bouteille en rayons ou chez le caviste. Ceci étant, il y a quelques conseils qui peuvent réduire le champ des possibles. Vous pouvez d'abord regarder l'appellation : par exemple, les mentions "cru" et "grand cru" sont gages de vins classés. Le prix est aussi un bon indicateur, même si de bonnes bouteilles existent heureusement en dessous de 10 euros. Néanmoins, il y un petit détail auquel peu de personnes prêtent attention et qui garantit pourtant une meilleure dégustation.

Il faudrait, en effet, davantage se pencher sur la couleur de la bouteille. Les contenants verts ou foncés, qu'on trouve très souvent pour le vin, seraient largement à privilégier face aux bouteilles claires et transparentes, selon Susie Barry, experte dans le domaine qui s'est entretenue avec The Times. Les bouteilles transparentes laissent en effet la lumière du soleil atteindre le vin plus facilement. Ainsi, la transparence n'empêche pas les rayons UV ou l'éclairage artificiel d'altérer le vin. Cela va, en fait, provoquer une réaction des acides aminés et former des composés de souffre. Ceux-ci peuvent alors répandre une odeur désagréable.

Le vin blanc et le rosé sont davantage concernés par l'usage de bouteilles transparentes. En 2022, une étude de l'Université de Trente avait déjà révélé que les bouteilles de Chardonnay, par exemple, présentaient une augmentation significative de la teneur en heptan-1-ol, un produit chimique incolore qui projette une odeur nauséabonde, quand elles étaient touchées par des rayons UV. "Ces composés puants semblent être responsables du mauvais goût du chou cuit et se forment parfois dans le vin exposé à une source de lumière", ont décrit les chercheurs dans l'étude. Exposé au soleil une semaine, le vin des bouteilles transparentes a également perdu en goût : 10 à 30% des composés qui donnaient les notes florales et fruitées ainsi que 30 à 70% des composés responsables des notes boisées avaient disparu. En parallèle, les vins stockés dans des bouteilles vertes ou foncées n'ont pas émis d'odeur désagréable et ont conservé leurs saveurs pendant 50 jours.

Cela pose un réel problème pour les producteurs car les bouteilles claires leur permettent de mettre en avant la couleur de leur produit. "Quel type de vin a tendance à être mis en bouteille dans du verre transparent ? Les vins les plus vulnérables, bien sûr", tranche pourtant Susie Barry. Il est donc fortement conseillé de conserver le vin dans un endroit frais mais aussi plutôt sombre. La meilleure solution serait même d'acheter directement des bouteilles vert foncé ou ambré pour ne pas prendre de risque.