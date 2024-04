Que voit-on sur cette image ? 1 jeune sur 5 ne sait pas ce que c'est

Savez-vous ce qui est sur cette image ? C'est étonnant, mais beaucoup de jeunes Français ne savent pas l'identifier.

Les jeunes ont manifestement des difficultés à reconnaitre ce qui pousse dans les jardins ou dans les champs avant d'être ramassé par les agriculteurs et mis en vente en supermarché ou sur les marchés. C'est ce qu'a montré un sondage de Harris Interactive réalisé en ligne les 20 et 21 février, auprès d'un échantillon de 1058 personnes représentatif de la population française. Principale cause : les Français en achètent de moins en moins. Les habitudes de consommation évoluent, et force est de constater que les produits du potager ont de moins en moins la cote.*

Cela a des implications importantes. Les jeunes peinent à reconnaitre certains fruits et légumes puisqu'ils ne font pas partie de leur quotidien. D'après le sondage, les 15/24 ans seraient 18% à ne pas identifier une courgette en photo par exemple. Ils la confondent avec un concombre. 2% supplémentaire pensent, quant à eux, être face à une aubergine. Chez les adultes, le problème subsiste aussi mais à moindre échelle : 10% répondent que c'est un concombre. De plus, 4% des sondés la nouvelle génération n'ont pas pu identifier un chou-fleur. Pour les fruits, si l'orange sanguine est parfois confondue avec le pamplemousse, les erreurs sont moins fréquentes.

Seulement 46% des personnes interrogées déclarent cuisiner régulièrement avec des légumes frais. Pour les 15/24 ans, ce chiffre tombe à 31%. Les deux principales raisons sont les prix et le manque de temps pour la préparation. Les jeunes sont aussi ceux qui se tournent le plus vers la restauration rapide. 59% ont déclaré manger au moins une fois par semaine dans un fast-food, un chiffre bien plus élevé que dans l'ensemble de la population (37%).

Les jeunes sont aussi nombreux à consommer des plats préparés : 44% contre 23% dans l'ensemble de la population. Ils ne sont aussi que 66% à manger des fruits frais régulièrement, 72% pour les légumes contre 81% des Français qui en consomment plusieurs fois par semaine. Ils y préfèrent les féculents (89%) ou les conserves (40%).

Cette enquête réalisée à la demande d'Olivia Grégoire, ministre déléguée en charge des Entreprises, du Tourisme et de la Consommation, a confirmé ses inquiétudes. Elle souhaite alors renforcer "l'éducation alimentaire des Français", notamment chez les jeunes. Elle veut aussi encourager une alimentation avec davantage de produits frais, comme le rapporte Le Figaro. La ministre déplore que les familles modestes soient celles qui "consomment le plus les aliments les plus transformés, et qui n'ont pas le temps de cuisiner parce qu'elles ont des horaires décalés". Un problème qui est notamment criant dans les familles monoparentales. Comme l'explique Eric Birlouez, expert en alimentation, pour Europe 1, "c'est plus facile, pour un couple, pour un cadre en télétravail, de cuisiner des produits frais plutôt que des produits transformés. Mais ces plats tout prêts simplifient la vie des familles monoparentales, moins fortunées, avec des journées longues".