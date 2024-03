Voici comment s'offrir son chocolat de Pâques vraiment moins cher, alors que les prix explosent

A Pâques, les ventes de chocolat explosent, mais les prix aussi. Cette année, la production de cacao ayant été difficile, il pourrait y avoir de très mauvaises surprises. Voici comment s'en procurer à moindre prix.

Pâques approche. Pour 2024, les cloches reviendront de Rome le 31 mars et le 1er avril, date du lundi de Pâques. Si cette date sonne avec jour férié, elle fait surtout penser au chocolat. Les Français se ruent bien souvent dans les supermarchés pour acheter leurs chocolats préférés. Ils y dépensent en moyenne 20 euros. Masi cette année, cette somme pourrait être beaucoup plus élevée à cause d'une augmentation des prix inédite.

En 2023 déjà, une hausse du prix de 10% avait été constatée à cause de l'inflation. Cette année, les indices ne sont pas bons non plus. Fin février, la tonne de fèves de cacao dépassait les 6200 dollars à la bourse de New York, soit un bond de +170% sur un an, comme l'a signalé 60 millions de consommateurs. Cela s'explique par le phénomène climatique "El Nino", qui a engendré une hausse des températures dans les principaux pays producteurs de cacao. Face à des épisodes de sécheresse mais aussi de pluies diluviennes, les récoltes n'ont pas été fructueuses. Le coût de la matière première ayant explosé, les prix en bout de chaine augmentent également.

Le chocolat subit aussi la flambée du prix de sucre, avec une augmentation estimée à 20% pour 2024. Selon l'économiste Philippe Chalmin. interrogé par TF1, "le chocolat que nous allons consommer à Pâques coûte plus cher, au moins en ce qui concerne sa partie cacao, mais aussi sa partie sucre". Le chocolat au lait serait moins concerné que le chocolat noir néanmoins.

Un autre expert a quand même tenu à rassurer. Gilles Rouvière, directeur général du Syndicat du chocolat, a assuré à 60 millions de consommateurs "qu'il est vraisemblable que les chocolats de Pâques subiront une hausse. Mais la flambée de ces dernières semaines ne devrait pas avoir de conséquence majeure sur Pâques 2024, les chocolats étant fabriqués en amont pour assurer la disponibilité en rayons". La situation sera plus inquiétante en revanche à l'horizon 2025.

Il faudra en tous cas être prudent quand vous achèterez vos chocolats pour ne pas vous faire avoir. Suite à l'augmentation du prix de la matière première, les producteurs pourraient réduire les quantités ou le taux de cacao. Pour être certain d'être face à du vrai chocolat, vérifiez que sa teneur en matière sèche de cacao est supérieure à 35%, avec au moins 18% de beurre de cacao. Pâques étant tout près, il est aussi conseillé d'acheter vos friandises le plus rapidement possible pour avoir du choix. Si vous n'êtes pas pressé et que vous préférez faire des économies, vous pouvez attendre le déstockage après Pâques pour payer moins cher. Les chocolats sont alors vendus nettement moins cher, avec des rabais de l'ordre de 30% dans les 10 jours après la fête.

Le vrai bon plan pour déguster les chocolats de Pâques sans se ruiner reste de le faire soi-même. Ce n'est pas difficile. Vous avez besoin d'acheter une tablette de chocolat, par exemple type dessert - et de moules. Vous pouvez d'ailleurs utiliser des moules à glaçons s'ils sont ronds ou investir dans des plus gros, réutilisable toute l'année ! En faisant fondre votre chocolat et en lui donnant forme, vous ferez d'importantes économies, aux alentours de 50% sur du chocolat de qualité.