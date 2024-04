Alerte aux pollens dans tous ces départements, les valeurs de l'an dernier déjà battues

Avec les températures qui s'adoucissent, le pollen fait son retour dans une grande partie de l'Hexagone. Les personnes allergiques vont devoir redoubler de vigilance.

Le printemps est revenu et avec lui le pollen aussi. Les températures douces de ces derniers jours ont aidé cet allergisant à se répandre sur une grande partie du territoire et en quantité importante. Selon le Réseau national de surveillance aérobiologique, les valeurs dépassent déjà celles enregistrées en 2023.

Le pollen de bouleau est le plus répandu en ce moment : il est responsable du risque élevé d'allergie, notamment dans la moitié nord. Au sud, il s'agit plutôt d'un mélange entre pollens de cupressacées et de chêne, qui engendre un risque d'allergie moindre. Pour limiter les réactions allergiques, il est conseillé d'aérer son domicile notamment avant et après le coucher du soleil. Il est aussi nécessaire de bien se rincer les cheveux une fois rentré chez soi. En voiture, il est préférable de laisser les vitres fermées afin que le pollen ne pénètre pas dans l'habitacle et en extérieur d'éviter le jardinage ou la course en pleine nature, pour ne pas se surexposer. Faire sécher son linge dehors n'est pas non plus une bonne idée en cette période.

Selon le RNSA, 18 départements sont actuellement en vigilance jaune, soit à un niveau de risque peu élevé. Ils se situent tous dans le sud de la France : Gironde, Landes, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Haute-Garonne, Ariège, Aude, Pyrénées-Orientales, Hérault, Gard, Ardèche, Drôme, Vaucluse, Bouches-du-Rhône et Alpes-Maritimes. La Corse est aussi en vigilance jaune. Seul le Finistère fait en revanche exception dans la moitié nord du pays. Tous les autres départements, soit 75, sont en vigilance rouge, avec un risque plus élevé.

La météo joue un rôle majeur dans le risque allergique. La concentration de pollen pourrait être moins forte en ce début de semaine avec le retour de la pluie et la chute des températures mais gare au vent qui disperse le pollen dans l'air. Cela ne devrait pas durer longtemps puisque un temps plus sec est attendu dès la fin de semaine.