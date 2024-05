L'incroyable raison qui pousse cet homme à laisser un bras en l'air depuis 50 ans

Amar Bharati est un homme indien qui depuis 50 ans garde le bras droit en l'air. S'il ne sent même plus son membre, il ne compte pas renoncer.

Amar Bharati vit avec le bras droit en l'air depuis 50 ans. Il a enduré des douleurs physiques atroces à maintenir ce geste, notamment les deux premières années. Au fil du temps, il a perdu toute sensation et mobilité dans son bras. Il est devenu comme paralysé. Ses doigts se sont transformés en griffes, du fait de la pousse de ses ongles. En outre, le cartilage de son coude et de son épaule s'est desséché : tout mouvement pourrait briser son articulation. Il ne peut donc plus changer de position. Il accomplit les tâches du quotidien comme manger, se laver et s'habiller avec l'autre main.

Si Amar Bharati garde le bras constamment à la verticale, c'est pour une bonne raison. D'origine indienne, il travaillait dans une banque à New Delhi et était marié et père de trois enfants. Néanmoins, cette existence ne lui convenait plus. Il a alors décidé de changer de vie en se consacrant à la religion et en devenant moine sâdhu. Il a commencé à parcourir les routes d'Inde vêtu d'une simple tunique, laissant sa famille derrière lui. Il s'est engagé envers le dieu Shiva, l'une des trois divinités du triumvirat hindou. Il est le dieu destructeur chargé de provoquer la fin du monde pour faciliter un renouvellement constructif : il est considéré comme la source du bien et du mal. Le moine prône aussi la paix dans le monde, désabusé par les combats qui sévissent autour de lui.

Statue de Shiva © aapthamithra

En 1973, il s'est rendu compte qu'il était encore trop attaché à sa vie passée et a pris une grande décision pour rompre définitivement avec cette dernière. Il a alors levé le bras en guide d'engagement et de salut éternel et s'est engagé à ne jamais le baisser. Ce bras levé est devenu le symbole de sa dévotion. Le moine prévoit de rester ainsi jusqu'à sa mort. Il espère que son acte permettra d'éveiller les consciences et à terme de faire changer le monde en faveur de la paix. "Je ne demande pas grand-chose. Pourquoi nous battons-nous entre nous ? Pourquoi y a-t-il tant de haine et d'inimitié ? Je veux que tous les Indiens vivent en paix. Je veux que tout le monde vive en paix", a-t-il répété pour appuyer son engagement

Si certains sadhus appliquent d'autres rituels qui impactent leur corps comme dormir debout ou ne pas se laver, Amar a franchi un cap supplémentaire. Il a ainsi inspiré d'autres partisans, qui comme lui ont levé le bras depuis des années. Seront-ils alors capables de tenir aussi longtemps ?