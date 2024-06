Ce chien a la même maladie qu'Edouard Philippe, sa transformation est spectaculaire

Atteint de la même maladie que l'ancien Premier ministre Edouard Philippe, un chien intrigue les réseaux sociaux. Et pour cause : en 2 ans il est devenu méconnaissable.

Sur la plateforme Reddit, un maître a récemment partagé plusieurs images de son chien, au pelage un peu particulier. Ce qui n'a pas manqué d'éveiller la curiosité des internautes. Il a expliqué que l'animal, pourtant très jeune car âgé de 4 ans seulement, était atteint d'une maladie chronique qui lui a été diagnostiquée deux ans auparavant et qu'il ne pouvait rien y faire.

D'abord alerté par l'apparition de petites taches sur le pelage de son chien, Matt Smith, un Américain de l'Oklahoma, a en effet été informé que son chien Buster était porteur d'une maladie déjà bien connue, mais qui touche d'ordinaire les hommes et qui, dans ce cas, peut s'expliquer par une exposition importante au stress. Et cette maladie a même été popularisée en France par un représentant politique très connu des Français, l'ancien Premier ministre et actuel maire du Havre, Edouard Philippe.

A la fin de son mandat, Edouard Philippe était apparu arborant une barbe moitié blanche, moitié noire, ce qui en avait à l'époque fait réagir plus d'un. Il avait fini par expliquer au micro de RTL que cette particularité physique nouvelle était un vitiligo, dû "au stress et au boulot". Le roi de la pop Michael Jackson était lui aussi atteint de cette maladie qui touche 0,5 à 1% de la population mondiale et décolore les cheveux et les poils. Chez Edouard Philippe, ce s'est doublé d'une alopécie, soit cette fois une perte de poils sur le corps. Bien souvent les cheveux, ce qui provoque une calvitie courante chez les hommes, mais aussi d'autres poils et même les sourcils, ce qui peut fortement intriguer.

Les photos du chien ont fait réagir sur Reddit. © Capture Reddit

Qu'est-ce que le vitiligo ? Il s'agit d'une maladie auto-immune chronique, liée à la disparition progressive des cellules pigmentaires à l'origine de la coloration de la peau. Elle entraîne l'apparition de taches blanches sur des zones de la peau et parfois des cheveux et des poils. Le vitiligo est certes lié à un dysfonctionnement du système immunitaire, mais il n'entraîne aucune souffrance physique et n'est pas contagieux.

Chez les chiens, le vitiligo commence généralement par se manifester sur le visage et particulièrement le museau, avant de progresser vers les coussinets et d'atteindre progressivement tout le corps de l'animal. Si elle n'est ni douloureuse, ni contagieuse, la maladie doit tout de même être le sujet d'une attention particulière du maître dans le cas d'un animal de compagnie, comme du patient quand il se manifeste chez l'homme.

Le vitiligo peut apparaître "à n'importe quel moment de la vie, n'importe quel âge, et quelle que soit la couleur de la peau", indique l'Inserm. Si la maladie est indolore, ses conséquences physiques sont surtout esthétiques. Dans le cas de Buster, le beau pelage noir de jais est devenu entièrement blanc après deux ans. Mais avant cela, le chien a progressivement perdu tous ses poils, qui ont au fil du temps repoussé dans une couleur complètement différente.

Chez les chiens, certaines races sont prédisposées à développer cette pathologie : des races telles que le Rottweiler, le Berger Allemand, le Teckels, les Labradors, les Doberman pinchers, les Huskies sibériens, les Golden Retrievers pour ne citer que les plus connus. De nombreux autres animaux sont porteurs de vitiligo, qu'ils soient domestiqués ou sauvages et vivent parfaitement bien avec.