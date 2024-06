Les meilleurs jardiniers le savent bien, voici pourquoi vous devriez mettre du sable sur votre pelouse

Sabler sa pelouse est un geste simple mais essentiel pour maintenir un gazon en pleine santé.

Vous avez envie d'une pelouse aussi nette et verte que celle du Parc des Princes ou du Stade de France cet été ? Si les soins quotidiens réalisés par un jardinier professionnel sont difficiles à imiter, vous pouvez toutefois utiliser quelques petites astuces bien connues de ces "pros du gazon". Que ce soit le jardinier du PSG, l'Anglais Jonathan Calderwood considéré comme le meilleur en Europe pour ce qui concerne la pelouse du Parc des Princes, ou le jardinier d'un grand parc, tous ont en effet recours au même matériau miracle : le sable.

Le printemps, en avril ou jusqu'à la fin-mai début juin (surtout cette année au vu de la météo maussade), est la période idéale pour sabler sa pelouse. Vous profitez ainsi des périodes de plus fortes croissances de la pelouse. Avec le temps mitigé de la fin du printemps, il peut être encore temps mais ne tardez pas ! Évitez en tout cas les mois d'été pour ne pas la surcharger en cas de forte chaleur.

Le sablage peut sembler étrange mais c'est le secret des pelouses de golf ou de stade impeccables. Certes, cela ne suffit pas à lui seul, mais c'est un complément d'entretien très efficace. Sur les sols denses, argileux ou très piétinés, le sable aère, assouplit et draine, évitant pourriture, mousse et mauvaises herbes. Le drainage réduit l'humidité du sol et permet de réduire les risques de maladie de la pelouse. Les terrains des stades de foot professionnel bénéficient ainsi d'un savant mélange en sous-sol mais ils reposent tous sur un substrat de sable.

© imstocks/123RF

Le procédé est simple mais requiert tout de même un peu de méthode et du matériel adéquat. Tout d'abord, le sable doit être choisi soigneusement. Pour être sûr de votre coup, choisissez un sable de quartz et vérifiez sur le paquet la granulométrie. Elle doit être comprise entre 0,3 à 2 mm. Avant de procéder, préparez bien le terrain. Les jardiniers conseillent de fertiliser votre pelouse environ 2 semaines avant puis tondez l'herbe à environ 3 cm de haut pour permettre un bon traitement de scarification. Vous éliminerez ainsi facilement la mousse en surface comme en profondeur. Pour avoir la bonne quantité de sable, veillez à laisser les pointes de votre pelouse au-dessus du sable. Versez le sable sec en petits tas, répartissez-le avec un râteau puis un balai. Aérez si nécessaire les zones denses avec une fourche. Arrosez ensuite pour faire pénétrer le sable dans le sol.

La fréquence d'arrosage et de sablage dépend de votre terrain. Sur un sol argileux ou une pelouse très fréquentée, ce geste peut être fait une fois par an. Sinon, tous les 2-3 ans suffisent pour concilier bienfaits de l'arrosage et développement naturel du gazon. Car au-delà de l'aspect esthétique, sabler sa pelouse est indispensable pour renforcer sa santé. En ameublissant un sol souvent compact, le sable améliore sa perméabilité à l'eau, hydratant mieux les racines. Cette technique stimule aussi une croissance vigoureuse des racines en renforçant la résistance du gazon aux maladies. Vous savez tout, la partie de foot ou la garden-party promet d'être belle !