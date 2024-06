Quelque chose a bougé sur Europe, la lune de Jupiter, les scientifiques stupéfaits

De nouvelles images de la lune de Jupiter ont permis aux scientifiques de faire une incroyable découverte.

L'univers regorge encore de mystères. Des images venues des satellites peuvent nous en apprendre plus sur ce qui se passe dans l'espace. La sonde spatiale Juno, qui est en orbite autour de Jupiter, a dévoilé des images de la lune Europe de la planète. Un détail a particulièrement attiré l'attention des scientifiques.

Europe est légèrement plus petite que la Lune de la Terre. Sa surface est composée de glace, aussi dure que du granite. La température en surface est estimée à -183 degrés. En souterrain, se cacherait un gigantesque océan composé d'eau salée, deux fois plus important que tous les océans de la Terre réunis.

En septembre 2022, la sonde Juno survolait la lune glacée de Jupiter. Les résultats ont fini par être publiés dans le Journal scientifique planétaire. L'image en noir et blanc fait état d'un terrain de chaos, semé de buttes et de crêtes notamment sur une zone. Elle a été nommée "Platypus", soit "l'Ornithorynque" et mesure 37km sur 67km. Cette surface se distingue du reste de la croûte gelée par sa couleur brun-rouge. Elle serait l'un des éléments clés de cette lune de Jupiter. A partir des images, les scientifiques ont, en effet, estimé que Platypus pourrait représenter l'endroit de remontée de l'eau issue de l'océan caché. Les fosses qui s'y trouvent seraient également associées au mouvement de la croûte de glace au-dessus de l'océan.

Les images capturées révèlent aussi que les croûtes glacées des pôles nord et sud de la lune ne sont plus où elles se trouvaient auparavant. Cela soutient la théorie selon laquelle la coquille de glace extérieure d'Europe se déplace et flotte sur l'océan intérieur. 50 kilomètres au-dessus de cette zone se trouve une double crête tachetée. Cela pourrait correspondre à des dépôts provenant de panaches d'eau salée remontant à la surface depuis l'océan interne. La présence d'un océan caché semble donc bien se confirmer.

Une telle présence d'eau pose la question de la vie sur cette lune de Jupiter. Or, les données de l'orbiteur Juno ont aussi récemment dévoilé que la production d'oxygène par la lune Europe était assez faible, 12 kilogrammes par seconde. Cela réduit les chances de conditions favorables à la vie sur cette lune.

De nouvelles découvertes pourraient encore tomber car la sonde Juno ne redescendra qu'en 2025. D'autres missions seront aussi lancées sur Europe par la NASA, comme Europa Clipper avec une arrivée prévue en 2030. Le "Juice" de l'Agence spatiale européenne envoyé en 2023 arrivera, pour sa part, en orbite en 2031 pour visiter les trois lunes de Jupiter que sont Europe, Ganymède et Callisto.