La règle des "deux doigts" que les connaisseurs utilisent pour choisir la meilleure pastèque

C'est l'astuce idéale pour choisir sa pastèque : la règle des "deux doigts" est peu connue, elle est pourtant réputée infaillible.

Une fois au rayon fruits et légumes du supermarché, les consommateurs regorgent d'astuces pour dénicher le fruit parfait. Il y a ceux qui détachent un raisin de sa grappe pour le goûter et attester de sa fraîcheur, ceux qui hument les melons pour trouver le plus sucré et ceux qui essayent de retirer les feuilles d'un ananas pour voir s'il est mûr. Il faut dire que dans ces grands magasins, il n'y a pas de maraîchers prêts à vanter la qualité de ses produits, quitte à faire goûter plusieurs clients.

Pendant la saison estivale, la pastèque, le fruit numéro un de l'été, ne déroge pas à la règle. Qu'y a-t-il de pire finalement que d'acheter une pastèque, à première vue juteuse et que l'on imagine pleine de bon sucre, de s'en couper un morceau et de découvrir un fruit pâle, farineux et qui à plus le goût d'eau que de sucre ? Pour éviter cela, certains ont leurs astuces : observer la zone colorée en dessous de la pastèque ou voir si elle est lourde, car si une pastèque dispose d'une importante zone jaune orangée, c'est qu'elle a normalement eu le temps d'arriver à maturation.

De même, si elle est lourde cela signifie que le fruit doit avoir une importante teneur en eau et qu'elle sera juteuse mais encore faut-il pouvoir la soupeser. Une autre astuce consiste à la tapoter pour voir si un bruit sourd s'en échappe. Bien qu'à première vue cela ne soit pas flagrant, la pastèque s'avère être un produit fragile qui n'aime pas les chocs, certaines astuces consistent donc à analyser la peau du fruit. Outre la présence d'une tache jaune, une pastèque mûre ne brille pas, son aspect est plutôt mat et elle ne présente pas de traces de quelconques chocs.

Autant que méthodes qui ne portent pas toujours leurs fruits alors qu'une règle, réputée infaillible par les connaisseurs, existe et ne demande que deux doigts. Inutile d'avoir beaucoup de force, ou une bonne oreille, il suffit de poser deux de ses doigts sur l'une des rayures vertes foncées de la pastèque et de voir s'ils ne débordent pas sur les parties plus claires qui les entourent. S'ils débordent et donc que la rayure vert foncé est plus étroite, alors la pastèque n'est pas encore à maturité. Si la rayure verte est plus large, alors la pastèque est parfaitement mûre.

Cette astuce, bien qu'encore peu rependue circule sur les réseaux sociaux pendant l'été et fait l'unanimité des connaisseurs qui l'ont approuvée. En raison de son goût sucré et rafraîchissant, la pastèque accompagne la plupart des desserts de la fin juin jusqu'au mois de septembre et en période de forte chaleur elle permet au corps de se réhydrater grâce aux 91% d'eau dont elle est constituée.