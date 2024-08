Se baigner est vivement déconseillé si ce drapeau flotte à la plage, mais très peu de gens savent ce qu'il signifie

En plus des drapeaux jaune et rouge, d'autres bannières peuvent signaler une baignade dangereuse ou interdite à la plage.

Les plages sont parmi les lieux les plus fréquentés durant l'été et jusqu'à la fin des beaux jours, mais il n'est pas toujours conseillé d'aller piquer une tête en mer ou dans l'océan. Pour savoir si et quand les eaux sont baignables sans danger, mieux vaut jeter un œil aux drapeaux hissés sur la plage. Ces bannières souvent placées à proximité du poste de secours ou à l'entrée de la plage permettent d'informer les vacanciers et autres plagistes s'il y a un danger à s'offrir un bain en mer.

Le code couleur utilisé pour informer de la dangerosité d'une baignade est bien connu : vert s'il n'y a rien à craindre, jaune si la baignade est dangereuse mais surveillée par les sauveteurs, et enfin rouge s'il est interdit de se mettre à l'eau. Les risques de la baignade en mer peuvent être dus à plusieurs facteurs, mais ce sont souvent les courants marins qui permettent aux sauveteurs de déterminer la couleur des drapeaux. Les habitués de la côte atlantique sujette aux baïnes savent qu'il est difficile et dangereux de lutter contre la force des courants. L'état de la mer donc, mais aussi les conditions météorologiques et la présence ou non de sauveteurs pour surveiller les baigneurs sont autant de critères utilisés pour choisir quel drapeau hissé.

Mais il arrive que d'autres couleurs flottent sur les plages pour limiter ou interdire la baignade. C'est le cas du drapeau violet qui est plus rarement présent sur les plages. Cette bannière signale que l'eau de baignade est trop polluée ou qu'une espèce aquatique dangereuse est présente. Elle s'accompagne toujours d'un drapeau jaune ou rouge pour préciser le risque qu'il y a à barboter dans l'eau.

Lorsque le drapeau violet est hissé en raison de la présence d'animaux marins ce sont le plus souvent les méduses qui sont en cause. Mais lorsque le problème vient de la qualité de l'eau, plusieurs sources de pollution peuvent être responsables : des hydrocarbures ou encore des agents pathogènes en grande quantité comme la bactérie E. coli à même de provoquer des gastro-entérites ou plus gravement des méningites et des septicémies.

La qualité des eaux de baignade est contrôlée par des organismes comme les Agences régionales de santé ou des associations comme La belle plage qui note la qualité des plages de France. La surveillance de la qualité de l'eau est suivie entre juin et septembre et évaluée selon une grille européenne. La dernière enquête de l'association La belle plage indique qu'en France une plage sur cinq est régulièrement polluée et donc sujette au drapeau violet.