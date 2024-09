La météo d'octobre et novembre se précise : des détails sur les températures et la pluie

L'automne a commencé avec une météo très mitigée. Les mois d'octobre et novembre seront-ils plus cléments ? On connait les prévisions pour les semaines à venir.

Le mauvais temps est de retour pour ce début d'automne. La pluie puis le froid vont envahir l'Hexagone avant octobre. Les températures vont tomber en-dessous des normales de saison et la neige va faire son retour en altitude. Des prévisions qui sont donc très loin du tant espéré été indien. Est-il alors possible de s'attendre à mieux pour les mois à venir et notamment pour les mois d'octobre et de novembre ?

Au mois d'octobre, les températures minimales sont en moyenne de 11 degrés et montent au plus haut jusqu'à 17 mais qu'en sera-t-il cette année ? En 2023, le mois d'octobre avait été divisé en deux : d'abord une période de chaleur remarquable, suivie d'une deuxième partie de mois marquée par d'importantes précipitations.

Pour 2024, les prévisions s'annoncent moins hétérogènes. Pour début octobre, il ne faut pas s'attendre à un miracle. Si la fiabilité des prévisions est encore un peu limitée, le scénario majoritaire prévoit le passage de nouvelles perturbations les premiers jours d'octobre et donc de la pluie, des orages et de la grisaille. Les passages pluvieux et les épisodes de vent devraient être parfois très forts. Côté températures, il faut s'attendre à des températures contrastées entre le matin et l'après-midi.

Cependant, une lente amélioration avec un retour à un temps plus calme pourrait se profiler ensuite. Les températures pourraient progressivement se rapprocher des normales de saison, voire légèrement les dépasser, selon La Chaine Météo.

© La Chaine Météo : Moyenne des températures nationale sur le mois d'octobre

Mi-octobre, les journées pourraient se couper en deux avec un temps calme mais brumeux le matin, suivi de beaux après-midis. La fraicheur matinale serait de mise avant un radoucissement dans la journée, la tendance anticyclonique provoquerait donc d'importants écarts de températures au cours de la journée. Fin octobre, une nouvelle dépression pourrait ramener une météo instable, voire orageuse, mais cela reste à confirmer au vu de l'avance de ces prévisions.

Pour le mois de novembre, les prévisions restent encore plus incertaines. "À l'échelle du trimestre octobre-novembre-décembre, les températures prévues en France pour cet automne devraient rester à peine supérieures aux moyennes de saison (basées sur les 30 dernières années) avec un écart proche de +0,5°C", résume Météo Consult.

En novembre, des nuages bas et du brouillard pourraient apparaitre fréquemment et les températures continueront à baisser. Une importante incertitude demeure sur le niveau de précipitations. Si une "belle arrière-saison" est donc possible, un "temps calme" n'est pas forcément synonyme d'ensoleillement, rappelle Météo Consult.