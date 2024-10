La Terre était auparavant entourée d'un anneau comme Saturne, sa présence a eu de lourdes conséquences

La planète bleue aurait eu son propre anneau, qui aurait influencé les conditions de vie sur Terre.

Saturne est une planète très connue pour ses anneaux qui sont au nombre de sept. Elle n'est pas la seule à en posséder, Neptune en a cinq et Jupiter en compte trois. Uranus est la plus fournie avec pas moins de treize anneaux. Ces derniers sont composés de petites particules et de poussières qui sont en orbite autour des planètes. Selon une récente étude dans la revue Earth & Planetary Sciences, la Terre aurait également eu son propre anneau par le passé.

En se penchant sur d'anciens cratères, les scientifiques ont relevé un taux d'impact particulièrement élevé sur la Terre il y a plus de 400 millions d'années. Ils ont, en plus, remarqué que ces cratères n'avaient pas une position aléatoire sur la surface de la Terre : ils étaient tous à moins de 30 degrés de l'équateur. Ils pourraient être les marqueurs d'un ancien événement cataclysmique. Les chercheurs ont également constaté une augmentation de matériaux venant d'astéroïdes dans les sédiments, des matériaux apparus comme identiques et qui viendraient donc d'une seule et même source.

Ils ont alors affirmé qu'il y a environ 466 millions d'années et pendant 20 à 40 millions d'années, un anneau a entouré la planète bleue, suite à la destruction d'un astéroïde, qui, au lieu d'entrer en impact direct avec la planète, se serait décomposé en petits morceaux. Ces débris seraient ensuite progressivement tombés sur Terre, créant les cratères.

Cette présence d'un anneau terrestre aurait eu des conséquences sur les conditions de vie sur Terre. Une glaciation majeure a été constatée à cette période ainsi que l'extinction massive de certaines espèces. Or, cet anneau aurait pu ombrager une partie de la Terre et réfléchir la lumière, refroidissant le climat global. Le réchauffement climatique survenu ensuite coïnciderait avec la dissipation de l'anneau.

"L'idée qu'un système d'anneaux ait pu influencer les températures globales ajoute une nouvelle couche de complexité à notre compréhension de la manière dont les événements extraterrestres ont pu façonner le climat de la Terre", a expliqué le professeur Andy Tomkins, auteur principal de l'étude.

Si d'autres recherches sont encore nécessaires pour confirmer cette théorie, les scientifiques veulent perfectionner leur modélisation de la formation des anneaux ainsi que leur étude de leur évolution dans le temps, surtout que d'autres planètes pourraient être concernées. Mars est, en effet, actuellement en train de déchirer une de ses lunes, ce qui pourrait provoquer l'apparition d'un anneau autour de la planète dans les 20 à 40 millions d'années à venir.