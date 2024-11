Des scientifiques font renaître un arbre biblique avec une graine vieille de 1 000 ans : ses pouvoirs sont stupéfiants

Grâce à une graine ayant plus d'un millier d'années, des scientifiques ont fait pousser un arbre aux attributs rares.

Les projets visant à ressusciter des espèces végétales ou animales disparues sont de plus en plus courants. S'il peut s'agir de réintroduire une espèce éteinte, les scientifiques tentent aussi parfois d'étudier le spécimen de plus près pour savoir quelles étaient ses caractéristiques. C'est le cas d'un collectif international de chercheurs, qui rapporte, dans son étude publiée dans la revue Communications Biology, les résultats de la plantation d'une graine issue d'une grotte du désert de Judée. Cette dernière aurait plus de 1000 ans (apparition estimée entre 993 et ​​1202 après J.C).

Il leur a fallu 14 ans pour pouvoir réussir cette opération : maintenant, l'arbre mesure trois mètres de haut et les scientifiques peuvent enfin décrire toutes ses caractéristiques. Ils ont ainsi pu effectuer des analyses ADN, chimiques et isotopiques pour explorer ses origines.

L'arbre arbore une écorce fine et sèche, le rapprochant du genre des Commiphora, qui fait partie de la famille de la myrrhe et de l'encens. Il perd ses feuilles pendant les mois les plus frais, de décembre à avril. Il se différencie toutefois du reste de la famille par son absence d'odeur notable. Il serait, en fait, issue d'une population d'arbres aujourd'hui disparue venant de la région actuelle du Proche-Orient, selon les auteurs de l'étude.

Le Sheba © Communications Biology

Le spécimen a été surnommé "Sheba" et les analyses lui ont attribué de nombreux pouvoirs médicinaux. Des propriétés anti-inflammatoires et d'autres utiles pour prévenir certains cancers ont notamment été détectées suite à la présence de triterpénoïdes pentacycliques. Les feuilles se sont aussi révélées riches en squalène, substance huileuse antioxydante et lissante, excellente pour la peau.

Ces attributs seraient d'ailleurs évoqués dans la Bible et correspondraient au "tsori", qui signifie "baume". Il était présenté comme une résine précieuse aux vertus médicinales miraculeuses. Ce dernier est associé à la guérison dans différents livres religieux : la Genèse, le livre de Jérémie et celui d'Ezéchiel. "Elle pourrait représenter une lignée éteinte, autrefois originaire de cette région, dont la résine 'tsori' mentionnée dans les textes bibliques était précieuse, associée à la guérison", résume l'étude. L'arbre n'a toutefois pas encore fleuri et n'a donc pas produit son matériel reproducteur. Il faudra donc attendre encore un peu pour pouvoir approfondir la recherche.