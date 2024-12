Il existe une méthode mathématique simple pour choisir son partenaire, son appartement et tout dans la vie !

Prendre des décisions n'est pas toujours facile. Les mathématiques peuvent vous aider avec cette formule "magique".

Faire des choix importants dans la vie peut s'avérer complexe. Il semble parfois plus facile de les éviter plutôt que d'affronter la réalité et de prendre le risque de se tromper. On se demande toujours si l'autre ou les autres options ne sont pas meilleures. Alors, pourquoi ne pas s'en remettre à la science ? Les mathématiciens ont établi une règle qui peut vous aider à prendre des décisions.

Celle-ci s'apparente au "problème du secrétaire". Pour comprendre, il faut s'imaginer en train de recruter un assistant. Vous avez alors 100 candidats et devez prendre votre décision immédiatement après chaque entretien, sans retour en arrière possible. Comment faire pour ne pas se tromper ? Il faudrait appliquer la "règle des 37%" selon certains experts. Dans ce cas particulier, il s'agit de rejeter d'emblée les 37 premiers candidats, puis de choisir à partir de ce moment-là le premier qui surpasse tous ceux que vous avez déjà rencontrés. Cette limite permettrait de collecter assez d'échantillons pour avoir une idée des options, tout en n'attendant pas trop longtemps non plus, évitant le risque de louper une bonne occasion.

Des experts ont appliqué cette théorie à deux choix capitaux de la vie : la recherche d'un logement et celle de l'amour. Dans leur livre Algorithms to live by : the computer science of human decisions (Vivre selon les algorithmes : la science informatique des décisions humaines), les chercheurs Brian Christian et Tom Griffiths donnent un exemple d'application pour la recherche de logement. "Si vous voulez avoir le plus de chances d'obtenir le meilleur appartement, passez 37% de votre recherche d'appartement (onze jours, si vous vous êtes donné un mois pour la recherche) à explorer les options sans vous engager. Mais après cela, soyez prêt à vous engager immédiatement dans le tout premier endroit que vous voyez qui surpasse tout ce que vous avez déjà vu", écrivent-ils.

Pour les relations amoureuses, l'exercice peut paraitre plus compliqué. Il faudrait, sur 100 partenaires potentiels, attendre le 37e rendez-vous pour choisir une personne. Le mathématicien Michael Trick suggère une autre interprétation. Il a expliqué que d'après ses calculs, les gens commencent à chercher l'amour vers 18 ans et cessent aux alentours de 40 ans, même si cela reste très approximatif. Avec la règle des 37%, il a estimé que le moment idéal pour s'engager dans une relation sérieuse était donc autour de 26 ans.

Prenant la règle au mot, il s'était promis qu'il demanderait en mariage la première femme qu'il aimerait plus que toutes celles qui étaient venues avant cette année-là. Malheureusement, il aurait écopé d'un refus à sa demande. Comme le montre cet exemple, la science ne peut pas encore tout prédire et surtout pas les problèmes de couple...