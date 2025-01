Un trésor romain retrouvé lors de travaux de construction, sa valeur est incroyable

Un trésor rempli de pièces d'or et d'argent a été découvert. Selon les archéologues, il aurait passé plus de 2000 ans sous terre.

À l'époque romaine, l'argent était une condition indispensable à l'accession au pouvoir. Dans cette civilisation, souvent idéalisée, l'enrichissement et la cupidité allaient de paire. Pour cause, cette république, devenue de plus en plus dysfonctionnelle, reposaient sur des inégalités sociales et économiques importantes. Il fallut attendre le règne de l'empereur Néron, de 54 à 68 après J-C, pour qu'un empereur s'attaque à la corruption et diminue l'influence des riches familles patriciennes.

Le trésor trouvé, fin 2023, dans le comté du Worcestershire, à l'ouest de l'Angleterre est issu de cette même époque. Avec ses 1 368 pièces romaines et celtes en or et en argent, il s'agit de l'une "des plus importantes découvertes archéologiques du Worcestershire au cours des 100 dernières années", selon l'association Worcestershire Heritage, Art & Museums.

Les pièces d'argent seraient datées entre 157 av. J.-C. et 68 apr. J.-C, indiquent nos confrères de la BBC. Parmi elles, une unique pièce d'or, appelée statère, a été retrouvée. Elle aurait été frappée entre 20 et 45 après J.-C. par les Dobunni, une communauté locale.

© 123RF

D'après les archéologues, ces pièces seraient celles d'un riche fermier local ayant prospéré en fournissant des céréales et du bétail à l'armée romaine. Au total, il aurait réunit un trésor de plus de 100 000 livres sterling, soit environ 120 000 euros. Selon un expert, il représentait également une "somme d'argent très considérable" au moment où il a été enterré.

Interrogé par le média anglais, le professeur Murray Andrews, spécialiste en archéologie, a qualifié cette découverte de "miraculeuse" et de "remarquable". Il s'agit là du troisième trésor de ce type découvert dans cette région de Grande-Bretagne en 25 ans. Le Worcestershire Heritage, Art & Museums, ayant pour objectif de le racheter et de l'exposer, a lancé un appel aux dons afin de récolter au moins 6000 livres, en espérant que le reste du coût sera payé par des subventions.

La BBC a par ailleurs précisé que le trésor sera restitué à celui qui l'a trouvé ou au propriétaire des terres si les fonds ne sont pas récoltés. Les passionnés d'histoire présents sur place espèrent tout de même que l'association réunira suffisamment d'argent pour permettre à la population locale d'en apprendre davantage sur le patrimoine du comté.