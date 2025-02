Grâce à Léonard De Vinci, des archéologues découvrent des tunnels menant à un secret

Des tunnels cachés sous un château ont été mis au jour, alors qu'ils ne faisaient jusqu'à présent que l'objet de spéculations. De Vinci les avait dessinés.

La Joconde ou la Cène sont des tableaux incontournables de Léonard de Vinci. D'autres œuvres sont bien moins connues, mais regorgent pourtant de mystères. C'est le cas de dessins datant de la fin du XVe siècle. A cette époque, le peintre est sollicité par Ludovic le More, fils du duc de Francesco Sforza, pour décorer le château qu'il a hérité de son père à Milan. L'artiste esquisse alors plusieurs représentations de l'édifice.

Ce qui a intrigué les scientifiques sur l'un de ces croquis est la présence de voies souterraines qui semblaient introuvables sur place et restaient alors de l'ordre de la spéculation. Récemment, de nouvelles recherches ont été menées par des spécialistes de l'Université Polytechnique de Milan. Comme l'explique un communiqué sur le site de l'université, des radars à pénétration de sol et des scanners laser ont enfin permis de localiser ces tunnels et de prouver leur existence. Ces radars émettent des ondes électromagnétiques dont les variations soulèvent des anomalies telles que des cavités. En les analysant, les tunnels ont été détectés à quelques dizaines de centimètres sous la surface. Les scanners lasers ont, pour leur part, créé une reconstitution en trois dimensions. Ces souterrains ne sont toutefois pas encore accessibles.

Les scientifiques veulent, grâce à ce travail, permettre une visite virtuelle de ces souterrains, le château Sforza ayant aujourd'hui été transformé en musée. "L'objectif est de créer un jumeau numérique du Château des Sforza, un modèle numérique qui non seulement représente l'apparence actuelle du Château mais permet également d'explorer le passé, en récupérant des éléments historiques qui ne sont plus visibles", a expliqué Franco Guzzetti, de l'Université Polytechnique de Milan.

A quoi servaient ces tunnels ? Leur utilité était avant tout militaire : le château a été construit sur les vestiges d'une forteresse et a servi de base militaire pour de nombreuses armées d'invasion. Les chercheurs ont aussi trouvé un usage bien plus personnel. Ils ont identifié une connexion vers la tombe de l'épouse de Ludovic le More. Il pouvait ainsi aller voir sa conjointe défunte au chœur de la Basilique de Santa Maria delle Grazie.

Béatrice d'Este a disparu en 1497 à l'âge de 21 ans alors qu'elle était enceinte, un décès qui avait dévasté son époux. Ce tunnel cache donc aussi un beau mythe romantique. Par ailleurs, ce réseau pourrait être bien plus élargi que ce qu'avait dessiné Léonard de Vinci, traversant une grande partie du site.