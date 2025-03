Pour "réussir leur vie", voici ce que les collégiens et lycéens veulent faire - c'est très différent de leurs parents

Qu'est-ce qu'une vie réussie ? Les adolescents ont répondu à cette question, et c'est parfois déroutant.

Il existe mille et une façons de "réussir" son existence. Mais il est difficile de mesurer le succès d'une vie, tant il diffère pour chacun. Certains privilégient leurs ambitions professionnelles, d'autres leurs cercles social et familial. Et si pendant longtemps la réussite était inspirées des normes sociétales, avec les années, les individus ont eu tendance à sortir des sentiers battus, en se recentrant sur leurs propres désirs.

C'est pourquoi, lorsqu'on demande à certaines tranches d'âge leurs aspirations, les réponses différent en fonction des générations. Et pour cause : selon une étude menée par Deloitte, 66% des "millennials" (les jeunes âgés de 25 à 35 ans) considèrent le succès comme une question de bien-être personnel et d'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, tandis que seulement 31% des "baby boomers" (les personnes nées entre 1943 et 1960) partagent cette vision.

Mais chez les adolescents, la perception du succès est encore toute autre. En septembre 2024, lors d'une enquête réalisée par l'institut de sondages Odexa pour Acadomia, 1004 collégiens et lycéens scolarisés de la 6ème à la terminale et 356 parents d'élèves ont été interrogés sur leurs "rêves".

© 123RF

Par la suite, l'entreprise s'est intéressée à leur perception de la réussite en leur demandant ce que signifie "réussir sa vie", selon eux. Les parents et leurs enfants ont eu droit à trois réponses possibles parmi une variété d'aspirations : "Bien gagner sa vie", "Être libre de ses choix", "Avoir des amis à qui l'ont tient et qui tiennent à nous", "Créer une famille", "Trouver l'amour", "Faire de bonnes études", "Faire changer les choses", "Être généreux" et "Être admiré pour ce que l'on a réussi".

Largement en tête des réponses des collégiens et lycéens, "Bien gagner sa vie" totalise 66% des voix, contre 38% chez les parents. Un écart considérable, semblable à celui généré par la réponse "Créer une famille", arrivée en tête des sondages chez les adultes. Du côté des enfants, ce pourcentage stagne à 37%, derrière "Avoir des amis à qui l'on tient et qui tiennent à nous" (43%) et "Être libre de ses choix" (52%).

L'indépendance arrive également en tête chez les parents (51%), loin devant "Trouver l'amour" (37%), situé au troisième rang. Avec un score de 25% chez les enfants et ados, il semblerait que les plus jeunes aient plus de mal à se projeter en matière de sentiment. Pour finir, "être admiré pour ce que l'on a réussi" termine bon dernier - peu importe la tranche d'âge - comptabilisant 6% chez les parents, contre 10% chez les enfants.