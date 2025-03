Un des cancers les plus meurtriers bientôt détecté avec une simple prise de sang ?

Ce cancer peut être guéri dans 90 % des cas s'il est détecté tôt, mais les Français ne se font pas assez dépister.

Dépister le plus tôt possible le cancer colorectal est un enjeu de taille : il peut dans ce cas être guéri dans 9 cas sur 10. C'est pourquoi il existe en France un programme de dépistage organisé à partir de 50 ans. Le test est simple, rapide, et indolore : il consiste à prélever un peu de selles, à envoyer à un laboratoire.

Pourtant, en grande partie à cause d'un tabou, seuls 34 % des Français ciblés par le dépistage le suivent. Si ce test est positif, un examen invasif et sous anesthésie (mais nécessaire) doit ensuite être réalisé : une coloscopie.

Si des tests existent donc déjà, d'autres options de diagnostic sont nécessaires pour augmenter le nombre de personnes qui se font dépister. C'est tout l'intérêt d'un nouveau test sanguin développé par des chercheurs, et qui a montré des résultats très prometteurs au cours de "la plus grande étude sur un test de dépistage du cancer colorectal à base de sang", d'après un communiqué.

Il a été testé auprès de plus de 27 000 américains de plus de 45 ans, qui ont subi une prise de sang, puis une coloscopie. Les deux examens ont ensuite été comparés. Résultat : le test sanguin a permis de détecter le cancer colorectal chez 81 % des patients atteints, et a pu l'éliminer chez 90 % de ceux qui n'étaient pas atteints. Il est donc très efficace.

"Ce test sanguin pourrait constituer une option pratique et efficace pour le dépistage du cancer colorectal dans la population américaine à risque moyen", estiment les auteurs de l'étude publiée fin janvier 2025 dans le Journal of Clinical Oncology. Un test similaire, appelé Shield, a récemment été approuvé aux États-Unis, mais pas encore en Europe.

L'autrice principale de l'étude, la Dr Aasma Shaukat, a déclaré lors d'une conférence de presse que ce "test sanguin pourrait améliorer les taux de dépistage du cancer colorectal", pour au final détecter plus de cas plus tôt, pour mieux les soigner. En France, le cancer colorectal est le deuxième cancer le plus meurtrier, puisqu'il tue environ 18 000 personnes chaque année.