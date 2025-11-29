Cette espèce invasive arrive par la Méditerranée, les pêcheurs alertent

Un animal marin envahit les côtes françaises impactant à la fois l'humain et la faune marine. Les experts et les pêcheurs alertent face à ce fléau.

Les côtes méditerranéennes françaises subissent l'invasion d'une espèce exotique depuis maintenant 10 ans. Le phénomène a atteint une telle ampleur que désormais, la présence de cet animal dans nos eaux est alarmante : il génère de nombreux impacts négatifs à la fois pour l'humain et la faune. Afin de limiter ce fléau, des régions, dans lesquelles l'espèce prolifère, ont décidé de lancer une opération de sensibilisation. C'est notamment le cas en Provence-Alpes-Côte d'Azur, et spécifiquement dans le Var, touché par la prolifération de l'espèce.

Originaire du nord des États-Unis, le crabe bleu est "présent en Europe depuis le début du XXe siècle", comme l'explique Pascal Romans, biologiste marin à l'Observatoire Océanologique de Banyuls-sur-Mer, au micro de France bleu. Depuis quelques années, il devient très envahissant, "certainement à cause du changement climatique qui provoque des perturbations sur les milieux" selon l'expert.

Cette espèce de crabe exotique est apparue en France dans un premier temps dans les Pyrénées-Orientales "et particulièrement dans l'étang de Canet" précise le biologiste. Il prolifère, selon l'expert, "dans les eaux saumâtres, dessalées de la mer dans lesquelles il va avoir un rôle très important en therme de destruction des milieux et des espèces qui y sont présentes". Aujourd'hui, le crabe bleu envahit l'Occitanie mais aussi particulièrement la Corse : "Depuis deux ans, c'est catastrophique, il y a beaucoup de lagunes sur la côte est elles sont toutes infestées par le crabe et certaines de manière dramatique", alerte le biologiste.

Crabes bleus © 123rf

Dans la métropole Toulon Provence Méditerranée, l'une des zones touchées, la surveillance de ses sites naturels va être renforcée face à la prolifération du crabe bleu dans le Var. "Les femelles [peuvent] produire jusqu'à trois millions d'œufs, la dispersion est rapide et continue", avertissent les services de la métropole Toulon Provence Méditerranée. L'espèce est susceptible de déséquilibrer les milieux naturels car elle décime les palourdes, les moules, les huîtres et les poissons juvéniles. "Il peut parcourir près de 15 km par jour et coloniser lagunes, estuaires, rivières ou mer ouverte", indiquent les services de la métropole. De plus, ce crabe très agressif n'a pas de prédateur naturel, sauf l'alligator.

Le crabe bleu détruit les filets des pêcheurs, c'est pourquoi les régions touchées par sa prolifération les sensibilisent : "C'est bien de nous impacter en tant que pêcheurs et de nous dire quelles réactions on doit avoir par rapport au crabe", témoigne un pêcheur varois auprès de France 3. L'année dernière, celui-ci en avait pêché 40. "Tout l'été j'en ai vu, il y en a même peut-être beaucoup plus que ce que l'on pense", explique-t-il. Afin de lutter contre leur prolifération, les experts suggèrent de mettre en place une filière de commercialisation du crabe en le valorisant dans la culture culinaire française. Seule la pêche de cette espèce permettra de réguler en partie ses populations. Si vous observez cet animal, merci de prévenir le Parc national, de Port-Cros et de partager vos observations sur ce site.