Ce pays vit actuellement en l'an 2082, et c'est même officiel

Tous les pays du monde ne sont pas récemment passés en 2026. L'un d'entre eux est déjà en 2082.

Alors que toute la planète vit en 2026, un pays a un demi-siècle d'avance. Actuellement, l'an 2082 y est en cours. Si vous allez dans ce pays, vous allez donc avoir l'impression d'avoir franchi un portail temporel. Evidemment, il ne s'agit pas d'un saut dans le futur. Le calendrier n'y est simplement pas le même. La version grégorienne n'y est pas utilisée, il lui est préféré le Vikram Samvat, aussi appelé Bikram Sambat. C'est l'héritage d'un vaste patrimoine culturel et religieux.

Ce calendrier a été établi en 57 avant J-C par le roi légendaire Vikramaditya après sa victoire décisive lors d'une guerre. Il a alors décidé d'instaurer une nouvelle ère pour la prospérité du royaume. Samvatsara en abrégé "Samvat" est un terme sanskrit qui veut dire "année".

Plus précisément, ce calendrier commence environ 56 ans et 8 mois avant le grégorien. De janvier à avril, le décalage est de 56 ans, et lorsque le Nouvel An népalais est passé, il monte à 57 ans. Il n'a pas non plus le même fonctionnement : il est luni-solaire. Ainsi, il prend en compte les phases de la lune pour déterminer les jours fériés et le cycle solaire pour les mois et les saisons. Le nombre de jours par mois varie entre 29 et 32 selon l'année. Il est déterminé par un calcul astronomique des positions des planètes.

L'année compte aussi 12 mois, même si un mois peut être ajouté ou supprimé pour éviter un décalage. Le passage à la nouvelle année tombe mi-avril, il s'agit du début du mois de Baisakh. L'année 2082 a commencé le 14 avril 2025. Le temps peut y être agréable, et surtout les fleurs éclosent, symbole d'un nouveau départ. La semaine reste à sept jours.

Pour vivre ce décalage, il faut se rendre au Népal. Quelques Etats indiens utilisent encore aussi ce calendrier. L'année 2082 est alors indiquée dans les papiers administratifs, les documents scolaires ou pour les informations de la vie quotidienne. Ce calendrier fait office de marqueur identitaire. Le pays sait, par ailleurs, s'adapter facilement en adoptant le calendrier grégorien pour le commerce international, la diplomatie ou encore le tourisme, afin d'empêcher son isolement.