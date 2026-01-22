Ce train légendaire va bientôt relier Paris à l'une des plus belles côtes du monde

Le légendaire Venice Simplon-Orient-Express annonce une ligne inédite entre Paris et une côte paradisiaque.

Depuis près d'un siècle, le Venice Simplon-Orient-Express est la référence absolue du voyage de luxe en train, avec ses wagons bleu nuit, son style Art déco et son atmosphère chic et feutrée qui rappelle le fameux roman policier d'Agatha Christie. Véritable hôtel particulier sur rails composé d'authentiques voitures des années 1920 et 1930, ce joyau du groupe Belmond (filiale de LVMH) nous a habitués aux trajets vers les capitales d'Europe centrale comme Vienne ou Budapest. Cette fois, il met le cap pour la première fois de son histoire vers la plus belle côte de la Méditerranée.

Imaginez-vous quitter la grisaille parisienne pour vous réveiller face à un panorama où la montagne se jette dans une mer turquoise, où les villas colorées et les citronniers s'accrochent aux falaises... L'expérience se dévoile en 3 étapes, articulées entre patrimoine, gastronomie et grand luxe !

Le wagon-bar Art déco du train de luxe Venice Simplon-Orient-Express. © Sergi Reboredo / VWPics/SIPA (publiée le 19/01/2026)

Cette nouvelle destination, c'est la côte Amalfitaine, véritable balcon sur l'Italie du Sud. Ce nouveau périple de 3 nuits a été pensé comme une immersion totale dans la Dolce Vita. Tout commence sous la verrière de la Gare de l'Est à Paris, point de départ historique de l'Orient-Express depuis 1883. C'est là que le train légendaire attend ses voyageurs pour ce nouveau périple en Italie, au-delà de sa traditionnelle escale à Venise. A bord, le temps s'arrête : entre les boiseries et les notes de piano du wagon-bar, l'ambiance feutrée est digne d'un film d'époque.

Après une première nuit sur les rails, le voyage prend une dimension culturelle unique avec une première escale à Pompéi. Là-bas, les passagers bénéficient d'un privilège rare : la visite de la Casa del Larario, un trésor archéologique normalement fermé au public, pour une immersion privilégiée dans le quotidien des Romains.

Dans la vieille ville de Ravello sur la côte amalfitaine en Italie. © lic0001 - stock.adobe.com

Le voyage se poursuit ensuite sur les hauteurs de la Côte amalfitaine. A Ravello, joyau de la péninsule, les attend le Caruso, un hôtel Belmond niché au sommet des falaises, pour deux nuits. Au programme : croisières privées vers des criques secrètes, cours de cuisine intimistes et balades dans des jardins suspendus entre ciel et mer. Pour clore l'aventure en beauté, un dîner de gala est organisé au bord de la piscine à débordement du palais, sous les étoiles de la Méditerranée.

Le prix de cette expérience hors du temps ? A partir de 10 000 euros par personne ! Ce tarif "tout compris" inclut le trajet en train, les repas gastronomiques, les excursions exclusives et le séjour en hôtel 5 étoiles. Le premier départ est fixé au 4 mai 2026, marquant le début de ce qui s'annonce déjà comme l'événement ferroviaire le plus convoité de l'année.