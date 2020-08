"DIRECT. Double explosion à Beyrouth : vidéos, bilan, victimes françaises... Les infos sur la situation au Liban"

LIBAN. Au lendemain des deux explosions qui ont ravagé une partie de la ville de Beyrouth, capitale du Liban, le dernier bilan fait état d'au moins 113 morts, 4 000 blessés, dont des Français et des dizaines de disparus. Le point sur la situation :

Sommaire Le déroulé des faits

Quelles causes ?

Les vidéos des explosions

Le dernier bilan

Un pays en crise L'essentiel Mardi 4 août, à Beyrouth, une double explosion d'une violence inouïe a semé le chaos dans le port de la capitale du Liban. La moitié de la ville est touchée et 300 000 personnes sont désormais sans domicile.

d'une violence inouïe a semé le chaos dans le port de la capitale du Liban. La moitié de la ville est touchée et 300 000 personnes sont désormais sans domicile. La dernière estimation communiquée ce mercredi fait état d'au moins au moins 113 morts, plus de 4 000 blessés et des dizaines de disparus , selon la Croix Rouge libanaise. Un bilan qui devrait encore s'alourdir au fil des heures. Les hôpitaux de la ville sont saturés.

, selon la Croix Rouge libanaise. Un bilan qui devrait encore s'alourdir au fil des heures. Les hôpitaux de la ville sont saturés. Le parquet de Paris annonce avoir ouvert une enquête après un décompte faisant état de 21 personnes de nationalité française blessées recensées parmi les victimes des explosions.

recensées parmi les victimes des explosions. La cause de cette double explosion serait, selon le Premier ministre Hassan Diab, l'explosion de 2 750 tonnes de nitrate d'ammonium , substance qui entre dans la composition de certains engrais, mais aussi d'explosifs.

La cause de cette double explosion serait, selon le Premier ministre Hassan Diab, l'explosion de 2 750 tonnes de nitrate d'ammonium , substance qui entre dans la composition de certains engrais, mais aussi d'explosifs. Le Liban a lancé un appel à l'aide internationale. Le président français Emmanuel Macron a annoncé l'envoi ce mercredi d'une aide matérielle et humaine pour venir en aide à la population libanaise et se rendra sur place demain, jeudi.

17:43 - "Une assistance à toutes les victimes françaises" Le parquet de Paris ouvre donc une enquête, alors qu'au moins 21 ressortissants français ont été blessés à Beyrouth dans la double explosion. "Un premier décompte permet d’identifier 21 personnes de nationalité française blessées dans l’explosion. Au titre de sa compétence en matière de faits commis à l’étranger, le pôle accidents collectifs du parquet de Paris diligente ce jour une enquête des chefs de blessures involontaires. Les investigations sont confiées à la direction générale de la gendarmerie nationale. La fédération France Victimes est mandatée afin de porter sans délai aide et assistance à toutes les victimes françaises ainsi qu’à leurs proches", indique le procureur de la République Rémy Heitz dans un communiqué. 17:29 - La reine Elizabeth II exprime sa tristesse La reine est "profondément attristée" par la situation au Liban. Dans un message de condoléance, elle écrit au autorités libanaises : "Le prince Philip et moi sommes profondément attristés par les informations concernant l’explosion survenue hier au port de Beyrouth. Nos pensées et prières vont aux familles et amis de ceux qui ont été blessés ou ont perdu la vie, et à tous ceux dont les domiciles et les moyens de subsistance ont été affectés." 17:12 - La carte de Beyrouth La double explosion a donc eu lieu dans le port de Beyrouth, situé au nord de la capitale libanaise. Selon l'institut américain de géophysique (USGS), la déflagration est équivalente à un séisme de 3,3 sur l'échelle ouverte de Richter, faisant ressentir les secousses jusqu'à Chypre, à 200 kilomètres de là. • Map shows location of mega-blast that tore through Lebanon's capital with the force of an earthquake



• Explosion blew out windows at Beirut's international airport 9km away & was heard in Cyprus 240km away#BeirutBlast pic.twitter.com/1JB071UCL7 — The New Arab (@The_NewArab) August 5, 2020 17:07 - 113 morts selon un dernier bilan D'après un nouveau bilan, les explosions survenues à Beyrouth mardi ont fait 113 morts et des dizaines de disparus, annonce le ministre de la Santé, Hamad Hassan. "Il y a certainement encore (des victimes) sous les décombres et nous recevons des dizaines d'appels pour des disparus", a-t-il ajouté. Le précédent bilan donné par la Croix Rouge libanaise faisait état de 4 000 blessés. 21 ressortissants français ont été comptabilisés parmi ces victimes. 17:00 - 21 Français blessés à Beyrouth Après la double explosion à Beyrouth, les victimes se comptent par milliers. Dans un dernier décompte, 21 personnes de nationalité françaises ont été comptabilisées parmi les blessés. Par conséquent, le pôle accidents collectifs du parquet de Paris annonce ce mercredi qu'il va diligenter une enquête "des chefs de blessures involontaires". "Les investigations sont confiées à la direction générale de la gendarmerie nationale", peut-on lire dans le communiqué signé par le procureur de la République de Paris, Rémy Heitz. 16:53 - Qu'est ce que le nitrate d'ammonium, qui serait à l'origine du sinistre ? Selon le Premier ministre Hassan Diab, la double explosion dans le port de Beyrouth aurait été causée par 2 750 tonnes de nitrate d’ammonium. Cette substance, utilisée dans la composition d'engrais, peut également servir d'explosifs. "Vendu dans de gros sacs de plusieurs centaines de kilos, il est bien connu dans les zones rurales, puisqu’il s’agit d’un engrais indispensable à l’agriculture moderne", expliquait ce matin le journaliste Florent Boutet, sur le plateau de France 2. 16:39 - La Croix Rouge française lance un appel aux dons Pour venir en aide à son homologue libanaise, la Croix Rouge française lance ce mercredi 5 août un appel aux dons. "Au nom des 66 000 bénévoles et 17 000 salariés de l’association, mes pensées vont bien évidemment aux familles et proches des victimes, à nos amis de la Croix-Rouge libanaise, à tous les habitants de Beyrouth et au Liban dans son ensemble, face à cette terrible épreuve qui frappe un pays déjà durement éprouvé par les crises. Je pense également à nos délégués implantés à Beyrouth qui font face courageusement à cette situation avec l’appui de nos équipes en France. Nous savons que nous pouvons compter sur la solidarité des Français pour nous aider à soutenir les actions de la Croix-Rouge libanaise auprès des victimes et à inscrire nos actions dans la durée", explique le Professeur Jean-Jacques Eledjam, Président de la Croix-Rouge française. Il est possible de faire des dons ici. 16:28 - Les images du port après les explosions Les images sont hallucinantes. Le journal britannique The Guardian a publié sur YouTube une vidéo regroupant des images de drones prises au dessus du port ravagé de la capitale libanaise, au lendemain de la double explosion qui a coûté la vie à au moins 100 personnes et blessé 4 000 autres, selon le dernier bilan provisoire communiqué par la Croix Rouge. 16:14 - La justice avait été avertie des stocks de nitrate d'ammonium 2 750 tonnes d'ammonium de nitrate d'ammonium ont causé les deux violentes explosions à Beyrouth. Ce stock aurait été entreposé dans le port de la capitale libanaise depuis six ans. Ce que dénonce ce mercredi le directeur général des douanes libanaises, Badri Daher, comme il l'explique à la chaîne de télévision LBCI, citée par l'agente Reuters : Nous avons demandé qu'il soit ré-exporté mais cela ne s'est pas fait. Nous laissons aux spécialistes et aux personnes concernées le soin de déterminer pourquoi." 16:02 - Emmanuel Macron "à la rencontre du peuple libanais" Emmanuel Macron réaffirme sur Twitter son déplacement demain au Liban. "Je me rendrai demain à Beyrouth à la rencontre du peuple libanais pour lui porter le message de fraternité et de solidarité des Français. Nous ferons le point sur la situation avec les autorités politiques", explique le chef de l'Etat dans un nouveau message posté sur Twitter. Je me rendrai demain à Beyrouth à la rencontre du peuple libanais pour lui porter le message de fraternité et de solidarité des Français. Nous ferons le point sur la situation avec les autorités politiques. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 5, 2020 15:51 - Des images de survivants sauvés des décombres Sur les réseaux sociaux, les images de Beyrouth tournent en boucle. Au lendemain des deux explosions qui ont dévasté une partie de la ville, les sauveteurs s'organisent pour tenter de sauver, au plus vite, d'éventuelles victimes ensevelies sous les décombres du port détruit. Sur Twitter, une journaliste indépendante a partagé une vidéo d'un homme, sorti en vie des ruines après dix heures passées dans les gravas, sous les acclamations de la foule. A survivor has made it from under the rubbles in #Beirut after more than 10 hours! Saved by the rescue team this morning in #Lebanon



The whole neighborhood is clapping, "Issam is alive", he made it out but sustained some injuries.#beirutblast



(Video is not mine) pic.twitter.com/Hu2hVlrip3 — Luna Safwan - لونا صفوان (@LunaSafwan) August 5, 2020 15:40 - Le dessin de Plantu sur Beyrouth fait polémique A chaque fait d'actualité sa polémique. Les tragiques événements de Beyrouth n'échapperont pas à la règle. Le dessinateur Plantu s'est attiré les foudres des réseaux sociaux avec son dessin en Une du monde, représentant le drapeau du Liban, mais le Cèdre vert a été remplacé par un champignon atomique, symbole de la forme de l'explosion qui a ravagé hier une partie de la capitale du pays. BEYROUTH : le dessin à la Une du Monde de ce mercredi 5 août. pic.twitter.com/PGKbZxOJ14 — PLANTU Officiel (@plantu) August 5, 2020 15:26 - Des hôpitaux de Beyrouth dévastés Les deux explosions auront ravagé une partie de la ville de Beyrouth et notamment plusieurs hôpitaux. Selon le site L'Orient - Le Jour, dans l'hôpital Saint Georges d'Achrafieh, situé à moins de deux kilomètres du port dévasté, treize personnes sont mortes lors de la déflagration, dont quatre membres du personnel soignant, selon son directeur Iskandar Nehmé. Plusieurs autres établissements de la ville ont eux aussi été touchés et les patients transférés dans d'autres hôpitaux, saturés. 15:15 - Le Drian se rendra au Liban avec Macron Selon les informations de BFMTV, Emmanuel Macron, qui doit se rendre au Liban demain, jeudi, amènera avec lui une délégation qui comptera son ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Interrogé sur la chaîne toute info, Jean-Yves Le Drian assurait de son soutien au pays en deuil, qui est selon lui "la famille de la France". 15:01 - L'Europe envoie une centaine de pompiers L'aide internationale s'organise au lendemain de la double explosion à Beyrouth. L'Union Européenne fait savoir ce mercredi qu'elle va envoyer au Liban une centaine de pompiers spécialisés pour aider les forces sur place à retrouver d'éventuelles victimes sous les décombres. "Le mécanisme de protection civile de l'UE a été activé à la demande des autorités libanaises et coordonne actuellement le déploiement urgent de plus de 100 pompiers hautement qualifiés, avec des véhicules, des chiens et du matériel, spécialisés dans la recherche et le sauvetage en milieu urbain", a expliqué Janez Lenarčič, commissaire européen chargé de la gestion des crises dans un communiqué. LIRE PLUS

Mardi 4 août, vers 18 heures heure locale (soit 19 heures, heure française), une première explosion retentit dans le quartier du port de Beyrouth, qui se trouve au nord de la capitale libanaise, en plein centre-ville, près des souks fréquentés. Une forte déflagration qui provoque un incendie et fait dépêcher des effectifs de pompiers et de premières inquiétudes. Quelques minutes plus tard, vers 18h07, une seconde déflagration encore plus violente, dégageant cette fois un champignon ressemblant à une explosion nucléaire et détruisant bâtiments, voitures et faisant exploser les vitres des immeubles sur plusieurs kilomètres.Dans la soirée, l'institut américain de géophysique (USGS) a expliqué que ses capteurs avaient enregistré l'explosion équivalente à un séisme de 3,3 sur l'échelle ouverte de Richter.

Après la double déflagration dans le port de Beyrouth, le chaos. Les autorités libanaises affirmaient devoir éclaircir les causes du drame. Il a d'abord été expliqué que les explosions avaient été causées par un bateau transportant des feux d'artifices, puis à un attentat. Une théorie alimentée par Donald Trump qui, sur Twitter, analysait ces déflagrations comme un "terrible attentat", affirmant qu'il s'agissait d'une bombe. Au lendemain des faits, le Premier ministre Hassan Diab explique que les explosions auraient été déclenchées par un entrepôt de 2 750 tonnes de nitrate d'ammonium, substance servant à fabriquer des engrais, mais aussi des explosifs. Elles auraient été stockées depuis six ans dans un bâtiment du port.

Les images sont hallucinantes. Le journal britannique The Guardian a publié sur YouTube une vidéo regroupant des images de drones prises au dessus du port ravagé de la capitale libanaise. Sur les réseaux sociaux, d'autres images des explosions tournent en boucle. On y découvre une impressionnante fumée et une déflagration faisant exploser les vitres des bâtiments alentours. Selon le gouverneur de la ville, près de la moitié de la capitale libanaise aurait été touchée et les dégâts matériels seraient évalués à entre 3 et 5 milliards de dollars.

Les images de Beyrouth sinistrée après les deux gigantesques explosions survenues hier pic.twitter.com/bRCyr8Tr30 — BFMTV (@BFMTV) August 5, 2020

D'après un nouveau bilan, les explosions survenues à Beyrouth mardi ont fait 113 morts et des dizaines de disparus, a annoncé ce mercredi en fin d'après-midi le ministre de la Santé, Hamad Hassan. "Il y a certainement encore (des victimes) sous les décombres et nous recevons des dizaines d'appels pour des disparus", a-t-il ajouté. Le précédent bilan donné par la Croix Rouge libanaise faisait état de plus de 4 000 blessés. 21 ressortissants français ont été comptabilisés parmi ces victimes. Un bilan qui devrait encore s'alourdir au fil des heures, compte tenu du nombre de blessés connus dans un état grave, mais également des personnes portées disparues et pouvant être toujours ensevelies sous les décombres. A noter également que trois hôpitaux de la ville ont été endommagés par la double déflagration. La Croix Rouge a lancé un appel aux dons de sang.

La catastrophe du mardi 4 août est d'autant plus importante qu'elle intervient au milieu d'une vaste crise économique au Liban. Monnaie nationale en chute libre, institutions à la dérive, classe moyenne en plein effondrement, licenciements massifs, restrictions bancaires drastiques, coupures de courant... Le pays est depuis des mois en proie à une grogne sociale symbolisée par d'importantes manifestations. A cette crise économique s'ajoute la crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus. Quelques minutes seulement après la double explosion, le ministre de l'Intérieur libanais avait d'ailleurs rappelé les modalités d'une prochaine phase de reconfinement, entre le 6 et me 10 août. Au Liban, pays relativement peu touché au début de la crise du Covid-19, est désormais en proie à une violente seconde vague, avec près de 200 nouveaux cas par jour.