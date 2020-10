Ouragan Delta au Mexique : quelle trajectoire ? Quelle intensité ?

L'ouragan Delta a touché l'est du Mexique mercredi 7 octobre, et pourrait potentiellement se diriger vers le sud des Etats-Unis. Bien que le phénomène météorologique soit affaibli, des précautions sont prises.

Le Centre national américain des ouragans (NHC) a annoncé ce mercredi 7 octobre que Delta a été rétrogradé en catégorie 2 sur une échelle de 5. L'ouragan était au stade 4 mardi 6 octobre. Il a touché la péninsule de Yucatan ce mercredi 7 octobre dans l'après-midi. Cette région est située à proximité de la ville de Cancun, à l'est du Mexique. L'ouragan, qui se déplace à 26 km/h, s'est affaibli sur son parcours depuis les Caraïbes mais reste "tout aussi dangereux" selon NHC. Les rafales soufflent jusqu'à 175 km/h d'après les services météorologiques américains. L'ouragan pourrait rejoindre la mer dans la journée, avant d'atteindre le sud des Etats-Unis jeudi 8 octobre.

L'ouragan #Delta va impacter la péninsule du Yucatan dans la région de Cancun ces prochaines heures. pic.twitter.com/O3VJ7iaqts — Keraunos (@KeraunosObs) October 7, 2020

Des touristes ont été évacués

41 000 touristes ont quitté l'Etat de Quintana Roo, qui est localisé à l'est et au sud de la région du Yucatan. L'évacuation a été rapide selon le gouverneur de cet Etat Carlos Joaquin, qui a communiqué cette information par le biais d'un message télévisé. Le président de l'Association hôtelière de Cancun, Puerto Morelos et Isla Mujeres, Roberto Cintron, a précisé qu'ils étaient à 35% de leur capacité. Ce dernier a aussi donné des précisions sur la nationalité des vacanciers. 85% des 41 000 touristes évacués sont des Mexicains, tandis que les autres sont des étrangers. La grande majorité de ces derniers sont des Américains. La violence de l'ouragan est anticipée par les habitants de Cancun selon l'AFP, qui ont par exemple barricadé leurs fenêtres. 5000 militaires ont été déployés dans la région sur ordre du président mexicain, Andres Manuel Lopez Obrador.