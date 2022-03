"OTAN : la liste des pays membres, ce que dit la règle 5"

OTAN. En cas d'attaque sur l'un des membres de l'OTAN, quelles sont les règles qui s'appliquent ? L'offensive russe en Ukraine entamée à la fin du mois de février 2022 a ravivé de nombreuses questions sur l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, dite OTAN.

[Mis à jour le 7 mars 2022 à 16h49] Quelle est la position de l'OTAN par rapport à l'offensive de l'armée russe en Ukraine ? Depuis plusieurs jours, l'organisation stratégique semble sur un fil, entre prudence et aide militaire et stratégique accordée à l'Ukraine. Les avertissements de Vladimir Poutine, qui pointe la menace nucléaire, ont ravivé de nombreuses questions sur l'OTAN, cette organisation stratégique et militaire qui regroupe de nombreux pays d'Europe. "L'usage de cette rhétorique nucléaire est vraiment malvenue mais ne doit pas nous faire perdre notre sang-froid pour autant", avait commenté Camille Grand, secrétaire général adjoint de l'Otan interrogé lundi 28 février 2022 par FranceInfo.

Que se passerait-il en cas d'élargissement du conflit ? Joe Biden a délivré un message important dans son allocution du 24 février 2022, au soir de l'offensive russe et du début de la guerre en Ukraine. "Les Etats-Unis défendront le moindre pouce de territoire de l'OTAN", a assuré le président américain, renforçant un peu plus les questions sur l'OTAN, cette organisation militaire dont Vladimir Poutine exècre l'élargissement constaté depuis plusieurs années. Le président russe s'oppose surtout à une adhésion de l'Ukraine dans l'OTAN, qu'il perçoit comme une provocation et une menace à ses frontières. Comment fonctionne l'OTAN, quelles sont les règles d'assistance entre ses membres, la France en fait-elle partie et serait-elle obligée de réagir en cas d'attaque sur un des membres de l'OTAN ? Voici quelques éléments de réponse pour y voir plus clair.

Qu'est ce que l'OTAN ?

Comme son nom l'indique, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN) est une organisation politique, stratégique et militaire créée en 1949 par 12 pays signataires du traité dont la France. Dans le contexte de naissance de la guerre froide, l'OTAN avait pour but de créer une alliance pour renforcer la sécurité et la défense collective entre pays signataires. L'objectif était ainsi de contrer l'expansion soviétique en Europe après la Seconde Guerre Mondiale en lui opposant une force militaire collective, mais à l'époque largement dominée par l'armée américaine. Au fil du temps, l'OTAN s'est élargi avec de nouveaux pays membres dont l'Allemagne de l'Ouest, la RFA, dès 1955 puis des pays de l'ex-bloc de l'Est après la disparition de l'URSS, comme la Pologne, les pays baltes ou la Hongrie à la fin des années 1990 et au début du 21e siècle.

L'Ukraine est-elle membre de l'OTAN ?

Non, c'est l'un des points de crispation et l'une des origines du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Depuis les révolutions orange et de 2013, l'Ukraine cherche à se rapprocher du bloc occidental et souhaite rejoindre l'OTAN, volonté réaffirmée ces derniers mois par le président ukrainien Volodymyr Zelensky, une adhésion jugée inacceptable par Vladimir Poutine qui y voit une menace à ses frontières. L'OTAN n'est donc pas en guerre contre la Russie. "Elle a cherché à éviter la crise en offrant à la Russie un dialogue. Elle est aux côtés de l'Ukraine. L'Otan doit aussi chercher à assurer la sécurité des alliés et c'est ce qui se passe en ce moment", précise Camille Grand, secrétaire général adjoint de l'OTAN, interrogé par FranceInfo le 28 février 2022.

Quels sont les pays membres de l'OTAN ?

30 pays font partie de l'OTAN en 2022, contre 12 à sa création en 1949. Voici la liste des actuels membres de l'OTAN dans l'ordre alphabétique :

Albanie, Allemagne, Belgique, Bulgarie, Canada, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Etats-Unis, France, Grèce, Hongrie, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Macédoine du Nord, Monténégro, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Turquie.

Trois pays ont récemment candidaté à rejoindre l'alliance de l'OTAN, sans que les pourparlers aboutissent pour l'heure : la Géorgie, l'Ukraine et la Bosnie-Herzégovine.

Quels sont les derniers pays à avoir rejoint l'OTAN ?

Depuis la chute de l'URSS et du bloc de l'Est, l'OTAN s'est nettement élargie vers l'Est de l'Europe. La Hongrie, la Pologne et la République Tchèque ont été les premiers à rejoindre l'OTAN en 1999, suivis par la Bulgarie, les trois pays baltes (Estonie, Lettonie, Lituanie), la Roumanie, la Slovaquie et la Slovénie en 2004 puis par l'Albanie et la Croatie en 2009, le Monténégro en 2017. Le dernier pays à avoir rejoint l'OTAN est la Macédoine du Nord en 2020.

Quel rôle joue la France dans l'OTAN ?

La France a rejoint l'OTAN dès 1949 mais son histoire avec l'alliance est contrastée. Si la France a contribué activement à la création de l'Alliance atlantique, le retour du Général de Gaulle au pouvoir en 1958 et la conduite de sa politique d'indépendance a mené à une opposition symbolisée par la décision de retrait du commandement intégré de l'OTAN en 1965. La France reste alors membre de l'OTAN mais ne met plus ses forces à disposition de l'alliance. Le siège de l'OTAN, alors installé à Paris, quitte la France pour Bruxelles. Un long rapprochement est effectué à partir de la fin des années 90 par Jacques Chirac. La France réintègre peu à peu le commandement, une décision finalement entérinée sous la présidence de Nicolas Sarkozy par le Parlement en mars 2009 puis au sommet de l'OTAN des 3 et 4 avril 2009. La France participe depuis au commandement intégré de l'OTAN mais conserve son indépendance nucléaire en ne participant pas aux réunions du "Groupe des plans nucléaires" de l'OTAN.

Que dit la règle 4 du traité de Washington régissant l'OTAN ?

Invoqué à plusieurs reprises depuis la création de l'OTAN, l'article 4 du traité fondateur de l'OTAN consiste en une consultation de ses membres. Un pays membre peut alors porter à l'attention du Conseil de l'Atlantique Nord toute question concernant en particulier la sécurité d'un pays membre. "Les parties se consulteront chaque fois que, de l'avis de l'une d'elles, l'intégrité territoriale, l'indépendance politique ou la sécurité de l'une des parties sera menacée", précise le texte présent sur le site internet de l'OTAN. Le 24 février 2022, l'article 4 a ainsi été invoqué par la Bulgarie, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la République tchèque, la Roumanie et la Slovaquie après l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Que dit la règle 5 du traité de Washington régissant l'OTAN ? Quelle assistance mutuelle ?

Comme indiqué sur son site internet, l'OTAN comporte parmi ses règles phares celle de l'assistance mutuelle et de défense collective. "L'OTAN adhère au principe selon lequel une attaque contre l'un ou plusieurs de ses membres est considérée comme une attaque dirigée contre tous. Il s'agit du principe de la défense collective, qui est consacré dans l'article 5 du Traité de l'Atlantique Nord", précise l'OTAN. Un pays membre de l'OTAN qui se verrait attaqué bénéficierait de facto de l'aide militaire des autres membres. Interrogé lundi 28 février par FranceInfo, le secrétaire général adjoint de l'Otan, Camille Grand, a précisé cette règle : "(La réponse) serait automatique, les alliés de l'Otan sont couverts par ce qu'on appelle l'article 5 du traité de Washington qui est une clause de sécurité collective. C'est un pour tous, tous pour un si un allié de l'Otan est attaqué." Cette règle n'a été appliquée qu'à une seule reprise dans toute l'histoire de l'instance : c'était au lendemain des attentats du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis, l'OTAN ayant dans la foulée participé aux opérations en Afghanistan, dirigeant à partir de 2003 la Force internationale d'assistance à la sécurité (FIAS), sous mandat de l'ONU.