"DIRECT. Jubilé de la reine : Meghan et Harry font une première apparition remarquée"

JUBILE ELIZABETH II. Si les célébrations du jubilé de la reine Elizabeth II se poursuivent ce vendredi 3 juin 2022, tous les regards se sont portés sur le prince Harry et son épouse Meghan pour leur première apparition publique au Royaume-Uni depuis deux ans.

15:11 - Le programme du reste de la journée Le service d'action de grâce étant terminé, la prochaine étape du jubilé de la reine Elizabeth II se déroule dans le Guildhall à Londres. Une réception est organisée par le "Lord Mayor" de Londres. La plupart des membres de la famille royale sont attendus. La souveraine de 96 ans continue de se reposer à Windsor.

14:01 - Meghan et Harry quittent la cathédrale Après avoir fait leur première apparition publique depuis deux ans lors de la deuxième journée des célébrations du jubilé de platine d'Elizabeth II, le couple a quitté la cathédrale Saint-Paul après la messe.

13:39 - Fin de la cérémonie à la cathédrale Saint-Paul Le Prince Charles et Camilla ont quitté leurs sièges et rejoignent la procession hors de la cathédrale avec le Duc et la Duchesse de Cambridge. La foule à l'extérieur de la cathédrale applaudit à leur passage.

13:16 - En pleine festivités, la santé de la reine reste un sujet sensible A l'heure de la célébration du jubilé de platine, l'état de forme de la reine semble plus fragile que jamais. S'il semble normal compte tenu de son âgé très avancé, le fait qu'elle annule certains déplacements fait couler beaucoup d'ancre. Elle bénéficie en outre d'une attention toute particulière de ses médecins, qui sont d'autant plus prudents que le Covid-19 qui l'a touchée il y a peu l'a largement affaiblie. La santé de la reine d'Angleterre continue à la fois de passionner les tabloïds et d'inquiéter de nombreux Britanniques. Il faut dire que le sujet de sa santé est, du fait de sa dimension, un sujet hautement politique. Les autorités britanniques ont pris la mesure de ce que sa disparition engendrerait comme onde de choc dans le pays. Le décès de la reine ouvrira un nouveau chapitre de l'histoire du Royaume-Uni, alors que le pays traverse un moment d'incertitude sur son avenir : depuis la sortie de l'Union européenne, l'économie n'est pas au beau fixe ; la guerre en Ukraine crée par ailleurs des tensions majeures à l'est, pèse sur la reprise. Alors que le pays tente de se construire de nouveaux points de fixation internationaux, redéfinissant les contours de sa diplomatie et de ses relations économiques, en plein bouleversement climatique, l'opinion britannique n'est pas insensible à la stabilité incarnée par la Reine Elizabeth II. Pour en savoir plus, consultez notre papier dédié ci-dessous : Lire l'article Elizabeth II : sa santé fragile préoccupe, les autorités pensent à "l'après"

13:01 - Boris Johnson a pris la parole Le Premier ministre a récité un verset de la Bible durant la messe d'action de grâce organisée en l'honneur des 70 ans de règne de la reine Elizabeth II.

12:51 - Meghan et Harry assistent à la cérémonie Harry et Meghan sont assis au deuxième rang dans la cathédrale Saint-Paul. Ils sont derrière le comte et la comtesse de Wessex, qui se trouvent au premier rang avec leurs enfants, Lady Louise Mountbatten-Windsor et le vicomte Severn. Depuis leur départ de la Californie, le petit-fils de la reine et sa femme ont renoncé à leurs privilèges royaux et à leurs devoirs de représentation.

12:28 - L'accueil glaçant réservé à Meghan et Harry pour leur retour au Royaume-Uni «Vous n’êtes pas bienvenus au jubilé». Voici comment le Daily Mail a commenté la venue du couple californien. Dans le même temps, le photographe officiel de la famille royale, celui derrière les clichés volés de la princesse Diana, les a prévenu : «N’ayez pas l’audace de voler les lumières dirigées sur la reine», peut-on lire dans les colonnes de The Sun. Un départ en Californie en 2020, une interview dénonciatrice sur un plateau télé américain, et des enfants qui ne connaissent (presque) pas leur grand-mère, voici l'histoire de la rupture d'Harry et Meghan avec la famille royale. Depuis, les relations avec la famille royale sont très tendues, en particulier entre Harry et son aîné William. Ce départ vers d'autres horizons a été vécu comme une trahison dans le pays, à tel point qu'ils sont devenus les personnalités les plus impopulaires de la famille royale, comme le rappelait Libération, qui cite un sondage de YouGov. Avec 23% d'opinions favorables, Meghan hérité de la 14e place et Harry de la 11e place avec 36 %.

12:25 - Le Prince William et Kate sont bien présents Après l'arrivée de Meghan et du prince Harry à la cathédrale Saint-Paul, le duc et la duchesse de Cambridge sont à leur tour reçus par l'évêque de Londres et l'archevêque d'York. La cérémonie peut commencer.

12:10 - Harry et Meghan sont arrivés à la cathédrale Saint Paul La messe marque la première apparition publique du prince et de sa femme au Royaume-Uni depuis leur départ pour la Californie il y a deux ans. Le retour du couple fait couler beaucoup d'encre outre-Manche. The Duke and Duchess of Sussex arrive at St. Paul's Cathedral for the Service of Thanksgiving for the #PlatinumJubilee pic.twitter.com/uvgAtWcwN1 — Platinum Jubilee News (@Platinum2022) June 3, 2022

12:06 - L'arrivée du Premier ministre brittanique divise la foule Boris Johnson a reçu un mélange de huées et d'acclamations à son arrivée à la cérémonie en l'honneur des 70 ans de règne de la reine Elizabeth II. Le Premier ministre est entré dans la cathédrale Saint-Paul avec sa femme Carrie Johnson. Prime Minister Boris Johnson and his wife Carrie have arrived at St Paul's Cathedral alongside members of the Cabinet for the Queen's #PlatinumJubilee thanksgiving service.



12:04 - Le déroulé de la messe prévue en l'honneur de la reine Elizabeth II À 11 h 50, "Great Paul", la plus grande cloche du Royaume-Uni, a été sonnée pendant cinq minutes. Ensuite, à 12 h 30, un service national d'action de grâce aura lieu à la cathédrale Saint Paul pour remercier la reine de ses sept décennies de règne. Une réception pour les membres de la famille royale et la congrégation se déroulera à Guildhall.

12:00 - Le placement de Harry et Meghan dans la cathédrale Alors que les invités commencent à remplir la cathédrale Saint-Paul, Harry et Meghan seront assis au deuxième rang, selon la BBC. Ils seront derrière le comte et la comtesse de Wessex, qui se trouvent au premier rang avec leurs enfants, Lady Louise Mountbatten-Windsor et le vicomte Severn. Depuis leur départ de la Californie, le petit-fils de la reine et sa femme ont renoncé à leurs privilèges royaux et à leurs devoirs de représentation.

11:52 - Quels membres de la famille royale sont présents pour le jubilié d'Elizabeth II ? Si Elizabeth II n’est pas présente à la grande messe organisée en son honneur, elle est représentée par le prince Charles. Le prince de Galles et son épouse Camilla, duchesse de Cornouailles, sont également présents. Le duc et la duchesse de Cambridge assistent également à la cérémonie. Le prince Harry et Meghan participeront à leur premier événement royal ensemble depuis leur départ du Royaume-Uni il y a deux ans. De nombreux autres membres de la famille royale sont attendus.

11:48 - Tony Blair et et David Cameron prennnent place dans la cathédrale Saint-Paul Les anciens premiers ministres, dont Tony Blair, Gordon Brown, Theresa May et David Cameron, sont arrivés à la cathédrale Saint-Paul pour assister à la messe célébrant les 70 ans de règne de la reine. Former prime ministers including Tony Blair, Gordon Brown, Theresa May and David Cameron have arrived at St Paul's Cathedral for a thanksgiving service to celebrate the Queen's #PlatinumJubilee.https://t.co/ea3EbxYRO8



