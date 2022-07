Référendum en Tunisie : un résultat sans surprise, vers un régime autoritaire ?

Le référendum organisé par les autorités tunisiennes, sous l'impulsion du président Kaïs Saïed, pourrait renforcer les pouvoirs du chef de l'Etat. Le vote se clôture ce lundi 25 juillet 2022.

Ce lundi 25 juillet, les Tunisiens sont appelés à se prononcer via référendum sur leur Constitution et sur l'évolution de celle-ci, souhaitée par l'actuel président Kaïs Saïed. Le vote sur ce référendum s'est ouvert à 7h, heure française, et se clôturera à 23h. Cette consultation, qui revêt une importance majeure pour le pays, se tient dans une grande indifférence, il est probable que le taux de participation soit extrêmement faible : il n'était que de 6,3% à 10h30 heure française.

Ce référendum tient en ceci : les Tunisiens sont-ils d'accord pour renforcer les pouvoirs du président et inscrire ses nouvelles prérogatives dans la Constitution ? Les modifications qui seraient apportées par un "oui" au référendum seraient significatives : le président pourrait notamment révoquer le chef du gouvernement - qui assure le pouvoir exécutif avec lui - sans avoir à se justifier, ni besoin d'obtenir l'accord ou la confiance du Parlement. Selon cette réforme constitutionnelle, le chef de l'Etat peut aussi soumettre lui-même des projets de loi au Parlement et en fixer la priorité. Une manière de rendre le rôle de chef de gouvernement très accessoire et de faire du président la figure incontournable - voire intouchable - du régime, avec une concentration très importante du pouvoir. Le Parlement - dont les prérogatives seraient diminuées - serait par ailleurs mis en concurrence dans l'élaboration et le vote des lois par une autre instance, une chambre constituée de représentants des régions.

Le texte proposé aux Tunisiens est très critiqué par les observateurs politiques attachés à ce que la démocratie tunisienne, fragile, puisse fonctionner aussi sereinement que possible, avec des contre-pouvoirs solides. Sadok Belaïd, le juriste qui a été chargé d'élaborer la nouvelle Constitution avec le chef de l'Etat, s'est lui-même dit en désaccord profond avec la version du texte soumis au référendum : il a notamment estimé publiquement qu'un oui au référendum validant ces modifications de constitution pourraient "ouvrir la voie à un régime dictatorial".

Le résultat du référendum devrait cependant être "oui", selon les observateurs, compte tenu de la popularité du chef de l'Etat, mais aussi du fait que les partis d'opposition ont appelé à se pas participer à ce scrutin, considérant que ce référendum était "illégal" et conçu sans concertation. Le résultat du référendum devrait être communiqué à la fin du mois d'août.