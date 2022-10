Election 2022 au Brésil : Bolsonaro discret avant de contester le résultat ?

ELECTION BRESIL. Lula a remporté l'élection présidentielle au Brésil ce dimanche 30 octobre et s'est félicité dans un discours tandis que Bolsonaro ne s'est pas exprimé sur les résultats. Le président sortant et battu se prépare-t-il à contester la victoire de Lula ?

[Mis à jour le 31 octobre 8h23] Lula a été élu à la tête du Brésil ce dimanche 30 octobre 2022 et plusieurs heures après l'annonce des résultats de l'élection Bolsonaro ne s'est toujours pas fait entendre. Alors que le vainqueur du scrutin s'est étendu en discours et en félicitations, le vaincu ne s'est pas exprimé pas même par un message sur les réseaux sociaux, alors qu'il est d'habitude très prolixe sur ces plateformes. Ce silence absolu rend difficilement envisageable la réaction du président sortant : respectera-t-il le résultat de la présidentielle ou appelera-t-il à la contestation du scrutin ? Lula a de nouveau appelé Bolsonaro à se plier au verdict mais craint tout de même que l'homme d'extrême droite s'élève en obstacle à sa victoire et à son arrivée au pouvoir : "J'ai besoin de savoir si le président que nous avons battu permettra qu'une transition ait lieu", a-t-il déclaré après l'annonce des résultats.

Si Bolsonaro reste discret depuis l'annonce des résultats, plusieurs de ses alliés ont reconnu la défaite du président sortant. Ces déclarations ne sont toutefois pas le signe de l'absence d'une prochaine contestation. Car le silence de l'homme d'extrême droite peut être une stratégie dans l'attente de la publication des rapports de la commission de transparence sur l'élection présidentielle : lors de la dernière semaine de campagne, le candidat a précisé accepter les résultats uniquement à condition que "rien d'anormal" ne soit déclaré or avec le score très serré avec seulement deux millions de voix d'écart, l'issue du scrutin est difficile à digérer pour Bolsonaro, d'autant plus qu'il est le premier président brésilien à ne pas être réélu pour un second mandat. Outre la question de la future contestation, Lula s'inquiète aussi de la transition et la passation de pouvoir car durant les deux prochains mois les deux hommes devront oeuvrer pour préparer l'arrivée du Lula au pouvoir au 1er janvier 2023.

Faut-il s'attendre à des émeutes contre les résultats de l'élection au Brésil ?

Contrairement à certaines craintes, la contestation des résultats de l'élection au Brésil n'a pas eu lieu dans la foulée de l'annonce de la victoire de Lula. Mais les craintes sont toujours présentes alors que Jair Bolsonaro n'a pas dit un mot depuis plusieurs heures. Compte tenu du score très serré (50,9% pour Lula contre 49,1% pour Bolsonaro), la probabilité pour que le président sortant pointe des fraudes et réclame la victoire est forte. Une contestation est donc encore possible mais il est difficile d'anticiper la forme qu'elle prendra. A l'annonce des résultats et en prévision d'une mobilisation des militants bolsonaristes, les partisans de Lula ont rempli les rues pour manifester leur satisfaction et empêcher des émeutes contestataires.

Reste que si Bolsonaro appelle à la contestation dans les prochaines heures ou jours, sa base électorale connue pour sa radicalité et son agressivité se mobilisera. Depuis septembre les militants bolsonaristes disent régulièrement être prêt à descendre dans les rues le soir du scrutin pour que le président sortant reste au pouvoir. C'est cette agressivité qui est redoutée et à juste titre puisque la campagne présidentielle a déjà eu son lot de violences avec plusieurs morts au sein des militants, essentiellement ceux de Lula. D'après les déclarations individuelles des bolsonariste, leur mécontentement en cas de défaite pourrait s'exprimer par des mobilisations dans les rues mais d'autres visent plus haut et envisagent de s'emparer de force des lieux de pouvoir. Difficile d'anticiper avec certitudes la forme des contestations mais des émeutes semblent possibles.

Bolsonaro peut-il contester le résultat de l'élection au Brésil ?

Durant la campagne présidentielle, Jair Bolsonaro a tout préparé pour contester le résultat de la présidentielle si ce dernier le donne perdant : en instaurant une méfiance vis-à-vis du système électoral brésilien et en entretenant la colère de ses militants. La stratégie mise en place plusieurs mois avant le scrutin a porté ses fruits puisqu'à quelques jours du vote certains militants bolsonaristes soutiennent que les urnes électroniques servant au vote sont truquées et favorisent Lula. Avec le poids d'une grande partie de la population, il sera aisé pour Bolsonaro d'initier un mouvement contestataire.

Boslonaro a-t-il renoncer à contester les résultats de l'élection s'il perd ?

A l'approche de l'élection présidentielle, Jair Bolsonaro a fait un pas de côté au sujet de la contestation des résultats. Le vendredi 28 octobre après le débat présidentiel le président sortant a assuré reconnaître les résultats quoi qu'il arrive : "Il n'y a pas le moindre doute. Celui qui a le plus de voix l'emporte. C'est la démocratie" a noté CNN Brasil. Une semaine plus tôt, le 21 octobre sur le même média il a expliqué : "Si la commission de transparence, à laquelle participent également les forces armées, ne montre rien d'anormal, il n'y a aucune raison de douter du résultat des élections". Il faut toutefois préciser que les forces armés citées par le candidat comme figure d'autorité pour juger de la légitimé du scrutin sont à la botte de Jair Bolsonaro. Il n'est donc pas à exclure que des irrégularités, vérifiées ou infondées, soient remontées pour permettre au chef d'Etat de contester l'issue du vote.

Conscient du risque que Bolsonaro renie les résultats de l'élection, Lula a appelé à plusieurs reprises le président sortant à reconnaître le vote des électeurs brésiliens, à "se taire" et à "ne pas semer la confusion dans le pays". Comme pour mettre Bolsonaro en porte-à-faux en cas de contestation, l'ancien président a rappelé avoir lui-même perdu le scrutin trois fois sans jamais remettre en question l'élection : "Chaque fois que j'ai perdu je suis rentré chez moi. Je n'ai pas poussé de jurons et n'en voulais à personne à part moi-même". Le message est passé.