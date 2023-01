Le train de vie de Meghan et Harry, entre fastes et dépenses folles

Meghan Markle et le prince William se sont engagés dans une très lucrative opération de déballage dans les médias. Une opération destinée à financer leur train de vie.

Le prince Harry a donc gonflé son compte en banque ces derniers mois, de manière considérable. Le duc de Sussex, qui a hérité de quelque 6 millions de livres de sa mère Diana, possède une fortune solide que ces derniers contrats avec Netflix et son éditeur ont renforcée. La presse britannique estime à près de 100 millions de dollars la somme accordée à Harry et Meghan Markle pour le documentaire réalisé avec eux par Netflix et pour le podcast de l'ancienne comédienne sur Spotify.

Les mémoires d'Harry lui ont rapporté entre 20 et 25 millions de dollars, selon les estimations des médias anglais. Le couple détient aussi une demeure à Windsor et une immense maison en Californie, estimée à 15 millions de dollars, équipée de sauna, hammam, piscine, écurie.

Meghan et Harry, assis sur une telle fortune, ont bâti une vie et un quotidien qui pourraient paraître surréalistes pour le commun des mortels. Selon RTL, le couple emploie 12 personnes à temps plein pour les assister au jour le jour : un cuisinier, un intendant, un jardinier, un homme à tout faire, une assistance maternelle pour leurs deux enfants, deux femmes de ménages et cinq gardes du corps. Selon le média français, ce petit personnel leur coûte près de 10 000 euros par jour.